Martín Llaryora aseguró que el plan económico de Javier Milei "no tiene sustentabilidad"

El gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, aseguró que el modelo económico del presidente Javier Milei "no tiene sustentabilidad" si no alcanza un acuerdo político con las provincias.Luego de que el presidente convocara a los gobernadores a firmar un "el próximo 25 de mayo en la Córdoba, Llaryora valoró el llamado para la "construcción de acuerdos básicos y estratégicos" pero señaló que para el encuentro "falta mucho tiempo" y advirtió que Argentina tiene que resolver temas urgentes."Estamos esperando una convocatoria de manera urgente para poder trabajar temas que tenemos que resolver ya. El deterioro social es muy grande y necesitamos rápidamente ponerle a este programa fiscal un programa socio productivo. Si al plan fiscal no se le pone un plan productivo de generación de empleo y de trabajo se te va desequilibrando la situación económica", expresó el gobernador en comunicación con Juan Amorín en Estamos Jugados.Llaryora recordó que los gobernadores hace tiempo vienen pidiendo el diálogo con el gobierno para recuperar los fondos que le pertenecen a las provincias y ponderó que en los últimos días hubo fallos judiciales que empezaronEn ese sentido, criticó al Gobierno por tomar medidas contra legislaciones establecidas que significaron un recorte para distintos sectores. Poniendo el ejemplo la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente manifestó que "no se le saca dinero a un gobernador le sacan dinero a un gobernador si no a alguien de guardapolvo blanco" e indicó que esa situación generó que los sindicatos educativos convocaran a un paro nacional para este lunes.Luego el gobernador explicó que el Gobierno nacional alcanzó el superávit recortándole fondos a las provincias y alertó que el programa económico de Milei no tiene sustento.", cuestionó.