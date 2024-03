Quintela apuntó contra el Pacto de Mayo: "Es una copia del Consenso de Washington, un fracaso absoluto"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, rechazó el combo de propuestas impulsado en el "Pacto de Mayo" y se sumó al coro de críticas contra el plan que busca llevar adelante el presidente Javier Milei.“Es difícil poder hablar cuando te quieren imponer algo. El Pacto de Mayo se condiciona a que uno apruebe lo que es la ley ómnibus. Desde un vamos, eso no va a ser factible”, aseveró en declaraciones a la Radio AM750.Tras comparar el acuerdo con el Consenso de Washington, donde se detalló el plan neoliberal de la década siguiente, añadió que “tampoco se puede debatir algo que fracasó". "Hay un ataque, no al sistema federal únicamente, sino a la sociedad argentina en su conjunto”, resaltó Quintela.“No hay un solo tema en beneficio de la sociedad. No se habla de los salarios, del servicio educativo, de cultura, de deportes. Pero sí se enumeran cosas contra la sociedad. Desde el mismo momento en que devalúa 118 por ciento, sube los combustibles. Fueron todas medidas de ajuste”, recordó el gobernador.Por eso, consideró que el Gobierno debe, primero, evaluar políticas que dejen de castigar a la sociedad: “Cuando uno asume la responsabilidad de gobernar un país, una provincia, un municipio, la gente te vota para mejorar su calidad de vida. Aunque le pidas un sacrificio, tiene que tener un límite”.“La posición nuestra, de cuatro o cinco gobernadores, es generar una masa crítica para resistir. Ellos te quieren someter. Hay un Estado que no funciona. Por lo tanto, creo que es imposible que podamos avanzar si te ponen como condición que apoyen una ley que no se puede apoyar”, finalizó.