Paro de colectivos en el AMBA: qué líneas se ven afectadas y hasta cuándo dura

Más de 40 líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dejaron de circular a partir de las 0 del jueves 7 de marzo, en el marco de una protesta de choferes agrupados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA).El sindicato y las cámaras empresarias tenían acordada una serie de incrementos salariales que se depositaron en forma irregular, según la denuncia de los delegados de la UTA. Por este motivo, decidieron comenzar una retención de tareas a partir de la medianoche.La UTA y las prestadoras del servicio mantienen una tensa relación en las últimas semanas por cuestiones salariales. La escala de incrementos acordados no fue respetada en los dos primeros meses del año por casi 40 empresas que concesionan las líneas de transporte público, argumentan desde el gremio.El paro de este jueves había sido anunciado la semana pasada luego de una reunión fallida en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Aquel encuentro fue arbitrado por la cartera laboral el 29 de febrero, y concluyó con el anuncio de un paro. Tras la reunión en la que fracasaron las negociaciones sobre los salarios, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) había adelantado ese día: “Finalizó la audiencia en Secretaría de Trabajo entre los empresarios de colectivos del interior del país y la UTA. No hubo acuerdo y finaliza la conciliación obligatoria. UTA llama a un paro de 24 horas para el próximo 5 de marzo”, dijeron los empresarios en un comunicado difundido a través de las redes sociales.Hasta el momento,s: 4 - 19 - 22 - 47 - 49 - 63 - 65 - 68 - 71 - 80 - 86 - 88 - 90 - 95 - 96 - 97 - 103 - 113 - 133 - 136 - 140 - 148 - 151 - 153 - 159 - 160 - 163 - 169 - 176 - 178 - 182 - 185 - 193 - 194 - 195 - 205 - 219 - 228A - 237 - 253 - 276 - 297 - 300 - 310 - 321 - 322 - 327 - 336 - 338 - 365 - 372 - 386 - 392 - 406 - 448 - 500 - 502 - 503 - 505 - 507 - 510 - 584 - 603 - 619 - 621 - 670 - 741Sin embargo, los dirigentes aseguraron que las irregularidades en el pago se extienden a más empresas y. “Empresa que no paga, para”, enfatizaron desde el gremio.Desde la Secretaría de Transporte publicaron un comunicado en el que aclararon que. Estas comprenden aquellas que van desde el 1 al 200.“Hay líneas que son nacionales y otras que son provinciales. La falta de pago de las provinciales depende de su jurisdicción”, aclaró y enfatizaron: “Respecto a las líneas nacionales, los fondos para las empresas están asegurados y próximos a transferirse, dentro de los plazos en que habitualmente se realizan”."Cabe destacar que la medida de fuerza es una decisión aislada de un puñado de empresas, a quienes les corresponde la obligación del pago salarial de los empleados. En caso de no cumplir con sus obligaciones empresariales y de realizar el paro, se les aplicará la sanción correspondiente", arremetió la cartera.Según destacaron, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) estará fiscalizando el cumplimiento la frecuencia y los servicios de todas las líneas de colectivos del AMBA.