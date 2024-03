Milei sobre la violencia narco en Rosario: "No negociamos, son ellos o nosotros"

Bruno tenía 25 años y estaba trabajando cuando lo ejecutaron a sangre fría. Envío mis condolencias a Jimena y su hijo, y a todos los que esta semana perdieron un ser querido en Rosario. Sé que no hay palabras para aminorar tanto dolor, pero sepan que este gobierno no va a parar… pic.twitter.com/kI5doQXECp — Javier Milei (@JMilei) March 10, 2024

El presidente Javier Milei se refirió a la escalada de violencia narco en Rosario y aseguró que no va a parar "hasta que haya Justicia” y remarcó su apoyo a Patricia Bullrich al señalar que las Fuerzas de Seguridad tienen su "apoyo irrestricto para hacer lo que sea necesario para reinstaurar el orden".En un extenso posteo de su cuenta de X que compartió el domingo por la noche, el mandatario habló específicamente del asesinato de Bruno, un playero de 25 años libertario, y decidió culpar al “kirchnerismo y al socialismo" de haber "entregado" la provincia de Santa Fe a la delincuencia. “. Envío mis condolencias a Jimena y su hijo, y a todos los que esta semana perdieron un ser querido en Rosario. Sé que no hay palabras para aminorar tanto dolor, pero sepan que", comenzó el mandatario.Y remarcó: "Quiero ser claro: estamos enfrentando a un grupo de narcoterroristas desesperados por sostener el poder y la impunidad”."Mientras sea Presidente, no vamos a dejar de perseguirlos. No vamos a dejar de requisar las cárceles. No vamos a titubear cuando la vida de un inocente esté en juego. No vamos a permitir que sigan gobernando Rosario. Las Fuerzas de Seguridad tienen nuestro apoyo irrestricto para hacer lo que sea necesario para reinstaurar el orden", remarcó.Y prometió redoblar esfuerzos, encerrarlos, aislarlos, "recuperar las calles y la libertad de los rosarinos". "", subrayó. Y alentó a su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: "Ni un paso atrás".También se refirió al hecho la vicepresidentaque escribió: “Bruno QEPD. Nuestro gobierno va a trabajar para que tu hijo y todos los argentinos tengan un país donde puedan vivir en paz, trabajar y hacer su proyecto de vida. Nuestra confianza en las Fuerzas Federales que con coraje y esfuerzo nos representan en todo el país. La ley se respeta y quien delinque debe responder. Argentina debe dejar de ser un país amigable para sicarios y narcos para volver a ser un país para los honrados, como Bruno”.Tras el asesinato de dos taxistas y el de Bruno por parte de sicarios narcos, el domingo se conoció que el colectivero que había sido baleado en un barrio céntrico de Rosario murió. Estaba grave, internado en terapia intensiva. En las últimas horas se vieron afectadas la circulación de colectivos, la atención en las estaciones de servicio, la atención en centros de salud y las clases en escuelas públicas; también en horario nocturno se suspendieron el servicio de taxis y la recolección de residuos.