Milei profetizó que con el mega DNU y la Ley Ómnibus Argentina "podría parecerse a Alemania"

el presidente Javier Milei busca dar vuelta la agenda y, en ese sentido, profetizó que si le avalan el mega DNU y la Ley Bases Argentina "podría parecerse a Alemania" y que ganará las elecciones legislativas de 2025

Tras un fin de semana negro para su imagen política luego de aumentarse su propio salario y el de todo su gabinete, culpar a, retrotraer el salariazo y finalmente responsabilizar y echar a su secretario de Trabajo, además de la escalada de los precios de los alimentos en la primera semana de marzo,El mandatario hizo un análisis del presente económico del país y repitió que estará en condiciones de avanzar en el programa de estabilización a fines de este año y principios del próximo.Según Milei, tanto el DNU como la Ley de Bases “son elementos que hacen al equilibrio a largo plazo” y que lo que su gobierno está haciendo es proponer "una serie de mejoras”:, advirtió el jefe de Estado, pero hizo la llamativa aclaración de que “eso tiene consecuencias enormes en término de bienestar, pobreza e indigencia”.Respecto a las medidas que quiere implementar para surfear la crisis económica, aseguró que “el déficit cero no se negocia” y que "esto significa que nosotros estamos en condiciones de avanzar en nuestro programa de estabilización y recuperación de crecimiento fuertemente en la última parte del año e inicio del que viene”.Según dijo, ese crecimiento “va a tener consecuencias electorales enormes”:Milei volvió a condicionar a los gobernadores de cara a las negociaciones que se están llevando a cabo los mandatarios provinciales y advirtió que "el déficit cero no se negocia de ninguna manera"."Cualquier discusión que involucre la política fiscal no se negocia, el déficit cero no se negocia de ninguna manera", afirmó. "Estoy abrazado al mástil. Tengo a mi equipo tirándole tiros a las sirenas", expresó.Por otra parte, indicó que está dispuesto a discutir con los representantes de las provincias con "los números en la mesa" y dijo que las provincias "deben hacer un ajuste de un punto del PBI". "Yo estoy haciendo de 15 puntos. Hay voluntad de cooperar y se dieron cuenta del error que señalé", puntualizó.Sobre la situación de violencia narco en la ciudad de Rosario, dijo: “Estamos acorralando a la droga y al narcotráfico y nos encontramos ahora con la respuesta, pero no estamos dispuestos a ceder ni un milímetro”., añadió esta mañana Milei en diálogo con LN+.El Presidente sumó que desde que asumieron en el Gobierno se inició el operativo Bandera y hoy Santa Fe es el tercer lugar en el país con más fuerzas federales en la zona. “Se lograron cosas importantes como la baja en la tasa de homicidio, hubo operativos exitosos contra la droga dando una lucha sin cuartel”, opinó.“Vamos a terminar con el cáncer del narcotráfico. Los rosarinos tienen que entender que haberle dado crédito a los socialistas no es gratis, todo lo que tocan los destruyen. No es solo la Justicia. En el congreso votaron en contra de la ley Bases. ¿Están a favor de los narcos?”, apuntó Milei. Dijo que “se terminó con el zafaronismo. Se victimiza al victimario y a la víctima se la dejaba a la buena de Dios”.Al ser consultado sobre si existe la posibilidad de que se declare el estado de sitio en Rosario, Milei dijo que todas las medidas están consensuadas con el gobernador santafesina, “paso a paso”., añadió el Presidente y se mostró positivo con que puedan solucionar la problemática.“Yo puedo hacer tarifas 0, pero no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Alguien lo tiene que pagar. ¿Cómo? Emitís dinero, generas inflación. Eso tiene varios problemas, estás falseando la señal de precios en un sector, destruyendo la inversión en ese sector, sobredimensionando la demanda”, criticó Milei y habló de que entonces se malasignan recursos y tanto la productividad como los salarios bajan.Según el mandatario, "el único que se jode en esto es el trabajador, porque el capital no está presente", porque "el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita es más chico, por lo que sos más pobre", aunque llamativamente la economía creció menos en períodos de gobierno con política económica ortodoxa."Eso es lo que hay que entender, falsear los precios no es gratis y nos está costando”, se explayó el Presidente y enfatizó: “Tenemos 10 por ciento de indigentes. Esto no va para ningún lado. Si seguimos repitiendo esto somos la villa miseria más grande del mundo y eso no lo quiero”.Y confesó: “Dije que el inicio iba a ser durísimo. Por eso duplicamos la Asignación Universal por Hijo (AUH), la tarjeta Alimentar, se cuadruplicó el dinero para que los chicos puedan comenzar las clases y tener útiles”.“La inflación se está derrumbando”, aseguró Milei. De acuerdo a sus números y relevamientos, y tal como lo dijo en anteriores ocasiones, febrero va "camino a 15 por ciento de inflación”.“La tendencia a la baja es clave. Cuando tomas la primera semana de marzo, está abajo de la primera de febrero y sucesivamente. Cuando uno toma el dato y lo limpia de arrastre estadístico, suba de tarifas y prepaga, el número cae en un dígito, entre un 6 y un 7 por ciento”, dijo.“Estamos dando una batalla con la inflación y desde que asumimos la base monetaria no cambió. Compramos dólares, cada día abrimos más restricciones. Contraemos tanto que la cantidad de dinero no se mueve. Frente a ese pasivo, tenemos 9500 millones de reservas”, agregó el titular del Ejecutivo nacional.Para Milei, “si hay algo que podemos ofrecerle a la gente de manera directa es dejar de estafarlos con el señoreaje. La emisión de dinero directa o para pagar intereses del gobierno anterior en el último año: 13 por ciento del PBI. La base monetaria es un 2 por ciento del PBI. Está claro el desastre que nos dejaron. Era obvio que esto iba a explotar, estamos haciendo todo para evitar la híper, si nos vamos a eso la pobreza es del 95%”.