Espert ajustó sus gastos: Compro café barato, leche común y me cambié de prepaga

En medio del feroz ajuste y la pelea de diferentes sindicatos por paritarias que permitan a los trabajadores llegar a fin de mes, el diputado de, dijo que también sufre el ajuste por la “situación apretadísima” por lo que tuvo que comprar “café barato”, “leche común” y se cambió de prepaga.El presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados y fiel defensor de Javier Milei aseguró en diálogo con CNN Radio: “Salvo los multimillonarios, todo el mundo nos estamos ajustando, y me incluyó. En casa se han cortado infinidad de gastos que para una situación apretadisima como esta, son absolutamente innecesarias”.Al ser consultado sobre los detalles del recorte que realizó en su hogar,Sin embargo, el diputado libertario insistió: “Estamos confiados en que se están haciendo las cosas para que dentro de un plazo razonable para que se empiece a dar vueltas”. “Desde el Gobierno les agradecemos muchísimo por la paciencia que nos están teniendo, y nos tienen paciencia porque ven que el Gobierno está haciendo una lucha muy fuerte contra los gastos innecesarios de la política”, agregó.Para mala noticia de los trabajadores, Espert advirtió que “el ajuste no es transitorio, ha venido para quedarse”. “Es importante que actores como empresarios, sindicalistas, intelectuales, economistas y periodistas se metan en la cabeza que hay un cambio rotundo. Es una fuerza que llegó al poder con la promesa en campaña de que iba a hacer el ajuste y se está haciendo”, sentenció.El diputado libertario aprovechó para envir un mensaje a los sindicalista, en medio de la pelea que mantiene Camioneros con el Gobierno nacional: “Les digo a los empresarios que empiecen a bajar los precios que pusieron con el dólar a 2000 porque el dólar a 2000 no va a venir. Y a los sindicalistas, piensen en que la inflación va a ser de un dígito en uno o dos meses, y no traten de fijar paritarias con dos dígitos o más porque los empresarios no lo van a poder pagar, y si Moyano los aprieta, el Gobierno no lo va a homologar”.