Zago sobre el DNU en Diputados: "No creo que el peronismo consiga los votos para voltearlo"

El jefe del bloque de Diputados de La Libertad Avanza (LLA),, aseguró que no cree que el peronismo vaya a conseguir los votos necesarios para voltear en el recinto de la Cámara Bajadel presidente Javier Milei, aunque el proyecto ya haya sido rechazado en el Senado., me parece que vamos a tener una aceptación”, consideró confiado Zago en declaraciones el lunes a TN donde apuntó: “van a tener que entrar en razón que la Argentina moderna tiene que venir".En ese sentido, remarcó que "hay un entendimiento en algún punto de que no podés rechazar por el rechazo mismo todas las posiciones que un gobierno exprese. Es la oposición por la oposición misma”.Para el jefe de bloque de Diputados de LLA, el mega decreto se trataría recién después de que pase por el recinto la nueva ley ómnibus y que coincidirá con una fecha cercana al 25 de mayo, fecha donde se firmará el "Pacto de Mayo" anunciado por el presidente Javier Milei en la apertura de la Asamblea Legislativa.Respecto a la nueva la nueva ley ómnibus explicó que “bastante reducida", con "el paquete fiscal separado” y adelantó que ingresará a Diputados “los primeros días de la semana que viene”. “”, agregó.Para el titular del bloque de LLA, la aprobación de la ley “es lo más importante” para avanzar con las transformaciones de fondo que tiene en mente el Poder Ejecutivo. “Es el cambio que vamos a tener con el acompañamiento de distintos sectores”, expresó optimista.