Polémico: denuncian que Villarruel creó una lista de X llamada "Fans de Videla y petes"

La cuenta oficial en X de la vicepresidenta de la Nación, creó una lista titulada “en la que "gente linda recuerda” al ex presidente de facto de la última dictadura militar argentina.debido a que no tiene ninguna protección particular por pertenecer a un funcionario de alto rango,A la lista se puede incluso acceder desde el perfil de la vice y ya cuenta con 158 miembros y 127 seguidores. Entres los likes y publicaciones de la lista no hay comentarios que se corran del lineamiento oficialista.Para ver la lista es necesario ingresar al perfil de Villarruel en Xy dirigirse a “más opciones”, indicado con un símbolo de tres puntos. Cuando se desplega el menú, se debe hacer clic en “ver listas” y ahí se puede acceder a la sección.La imagen que ilustra la lista pertenece es un meme frecuentes que utilizan en redes sociales los usuarios libertarios. El más reconocido es "te quiero mucho toto caputo", pero esta vez señala "Te quiero mucho Vicky", con un perro que simula ser la vicepresidenta.