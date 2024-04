Milei suma apoyos para la nueva Ley ómnibus: Martín Llaryora se alinea y sus diputados avalarán el proyecto

El Gobierno de Córdoba anticipó su decisión de acompañar el nuevo proyecto de la Ley Ómnibus impulsado por el oficialismo como primer paso rumbo al Pacto de Mayo. Así lo anticipó la vicegobernadora de la provincia.La vice de Córdoba, Myrian Prunotto, destacó que desde el primer momento el gobernador Martín Llaryora "estuvo abierto al diálogo" y resaltó el vínculo que el mandatario mantiene con el ministro del Interior, Guillermo Francos, en las negociaciones por el nuevo proyecto."Nuestro gobernador pedía que hubiera una parte que tuviera que ver con la productividad y el desarrollo. Como no se dio en ese momento, la decisión de nuestros diputados fue no acompañar, en defensa de los intereses de los cordobeses", consideró Prunotto sobre el primer proyecto que fracasó en Diputados.En diálogo con Radio Splendid, la funcionaria anticipó que acompañarán el nuevo proyecto. "Vamos a acompañar, al igual que con el Pacto de Mayo. Nuestro gobernador fue el primero en decir que estaba de acuerdo con este asunto", explicó.Acto seguido, recordó que su fuerza política cuenta con 11 diputados y defendió el respaldo al texto versión pocket: "Milei no está haciendo nada distinto a lo que dijo. Por ahí nosotros no estamos acostumbrados a sus formas y a mí desde el interior me preocupa la falta de una mirada federal. Es muy pronto también para poder marcar una tendencia de decir 'bueno, va a ser todo así'".Asimismo, consideró que el sacrificio que está haciendo la sociedad "tiene que valer la pena" y consideró que "tenemos una oportunidad histórica".Respecto al Presidente, evaluó que "la sociedad lo sigue acompañando para tomar las decisiones necesarias" aunque reclamó mayor respeto para con la investidura de los gobernadores y para todos aquellos que, como él, hayan sido elegidos para ocupar un cargo público."Ya el FMI ha dicho que tiene que trabajar un poco más cerca de la sociedad. Desde Córdoba apostamos a que el Presidente le vaya bien porque así les va a ir bien a todos los argentinos", manifestó.Además, remarcó que Córdoba no tiene una posición de extorsión sino de demostrar que su administración "cree en el diálogo y en el consenso"."Defendemos nuestros intereses. Con la ley Bases anterior, nuestros diputados no acompañaron porque entendieron que no podían votar algo que perjudicaba a Córdoba", lanzó.Por último, expresó que la provincia se hizo cargo del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), disuelto por la administración libertaria, pero remarcó que seguirán reclamando lo que les corresponde.