Tras el fracaso de una nueva reunión, la UTA adelantó un posible paro de colectivos en el AMBA

Luego de fracasar una nueva reunión con los empresarios del sector, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) adelantó un posible paro en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para el próximo jueves.Ambas partes mantuvieron su posición durante el encuentro: los empresarios afirmando que sin mayores ingresos no podrán afrontar los ajustes salariales y el sindicato exigiendo que se cumplan los acuerdo previos.El sindicato sostiene que, en función del convenio colectivo de trabajo firmado, les corresponde un sueldo básico de 987.000 pesos, que además debe ser ajustado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, es decir un incremento por la inflación de ese mes. Esa suma es la que la UTA plantea como un derecho adquirido y reclama a los empresarios que la depositen con los sueldos de marzo, a cobrarse en abril.Las cámaras empresarias esgrimen que los costos de funcionamiento no les permiten afrontar esos pagos. En esencia, argumentan que sus ingresos se han visto reducidos tanto por los subsidios que transfiere el Estado, como por las tarifas.“El sector empresario se niega a pagar los salarios en los montos acordados, a pesar de que los Gobiernos, Nacional y Provincial, aportaron en subsidios la suma de más de $122.000.000.000, con un aumento respecto al de los meses anteriores de 42%, y aumento del valor del pasaje que pagan los usuarios en un 250%, pese a lo cual manifiestan que los gobiernos deben aportar una suma superior porque los montos recibidos no son suficientes para cubrir los costos”, remarcaron desde la UTA en un comunicado.En consecuencia, el gremio adelantó que los choferes y empleados de las empresas de transporte se presentarán en la próxima jornada a sus puestos de trabajo, pero estarán aguardando que se les deposite las suman que reclaman."Esperamos que los empresarios asuman la responsabilidad que les corresponde como empleadores y eviten afectar a miles de usuarios", expresaron desde el sindicato.