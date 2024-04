Paro de colectivos en AMBA: El Gobierno llamó a la UTA y empresas para levantar la medida de fuerza

El secretario de Trabajo, Julio Corderó, convocó este jueves a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y a las empresas para intentar levantar el paro de colectivos que afecta desde temprano a miles de usuarios en el AMBA.El paro de colectivos generó desde temprano este jueves serias dificultades a la hora de intentar viajar y los representantes de los trabajadores amenazan con extender la medida si las empresas se niegan a cumplir con la liquidación de sueldos con el aumento acordado en las paritarias.En tanto las empresas aseguran que no tienen posibilidad de cumplir con lo acordado ante la decisión del gobierno de Javier Milei de seguir retaceando el pago de subsidios al transporte en el marco del brutal plan de ajuste que está llevando adelante desde el 10 de diciembre pasado.La convocatoria lanzada por Corderó tiene por objetivo "acercar posiciones" y que se destrabe el conflicto a la tarde para garantizar el transporte en el regreso, ya que el área que funciona en la órbita del Ministerio de Capital Humano por el momento descarta la posibilidad de dictar la conciliación obligatoria.El Gobierno también aceleró los tiempos porque la próxima reunión paritaria pactada entre los gremios y las empresas de colectivos que estaba convocada recién para el lunes 15 mientras se corre el riesgo de que el paro se extienda durante varios días más.En tanto las empresas de colectivos insisten en que no pueden pagarle el adicional a los trabajadores porque el Estado no abonó una parte del subsidio.. De esta manera, se llevaría el ingreso mínimo a 987 mil pesos.El Gobierno hasta el momento no reconoce el pedido de la UTA porque no hubo paritaria firmada para marzo y los meses siguientes, mientras que las empresas aseguraron que no pueden hacerse cargo de esa diferencia. Desde las compañías operadoras aseguran que les faltan alrededor de 12.500 millones de pesos por parte del Estado para hacerle frente a la totalidad del salario de más de 50.000 trabajadores.Entre las líneas afectadas por el paro se encuentran:1, 2, 4, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 29, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 75, 78, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 102, 103, 105, 109, 110, 111, 113, 114, 118, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 133, 136, 140, 143, 145, 148, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 163, 166, 169, 172, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 193, 194, 195.