"Buscan tener un muerto": la polémica frase de Francos sobre las organizaciones sociales

El ministro del Interior,, apuntó duramente contra las organizaciones sociales que protestaron y cortaron la Av. 9 de Julio durante la jornada del miércoles por la falta de alimentos en los comedores y aseguró que "están buscando tener una víctima, un muerto" para "desestabilizar al gobierno de Milei"."Claramente esta gente quiere generar caos, lo han planteado de entrada.", señaló en diálogo con TN, con una polémica frase que sorprendió a los periodistas, el ministro se refirió a las protestas e incidentes que se desataron en la jornada pasada, tras la intervención y represión de las fuerzas policiales bajo el protocolo de orden implementado por la ministra Patricia Bullrich."¿Un muerto? Es fuertísimo lo que estás diciendo, decís que ellos están buscando un muerto", intervino Jonatan VialeAnte lo que respondió: "Lo que creo es que están buscando que exista una víctima grave, puede ser un muerto o un herido grave, cualquiera de esas cosas que impactao", insistió.En ese sentido, señaló: "Estas organizaciones sociales. Cuando llega el presidente Milei dice 'muchachos, esto no va más porque no hay plata'".Y remarcó que la diferencia que tiene la gestión actual con los anteriores es que "no hay posibilidades de que lo desestabilicen al Presidente, porque está sostenido por el apoyo popular".