Paro de colectivos: la UTA levantará la medida de fuerza y extenderá las negociaciones hasta el 25 de abril

Luego de más de cinco horas de reunión con representantes del Gobierno y de las cámaras empresariales del sector, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció que a partir de la primera hora de este viernes se levantará el paro de colectivos y extenderán las negociaciones hasta el 25 de abril, fecha en la cual podría haber un nuevo cese de actividades si no se llega a un acuerdo.“Llegado a esta instancia en procura de mantener la paz social, y con el fin de normalizar el servicio público de transporte del AMBA,, 12 de abril, poniendo en conocimiento de las cámaras empresarias, así como de la autoridad de aplicación, que se establece como último plazo para hacer frente a las diferencias salariales adeudadas, hasta el día 25 de abril del corriente, fecha a partir de la cual, si no se encontraran acreditadas, se retomara la retención de tareas”, advirtió la UTA en un comunicado.De esta manera, el sindicato retomará las tareas y la circulación volverá a ser normal en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque se mantiene el reclamo salarial a las distintas cámaras del sector: AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA.José Troilo, máximo representante de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros, reconoció la buena predisposición de la UTA de levantar el paro y dar tiempo hasta el 25 de abril. "Es un problema de dinero", señaló en referencia a los fondos que debe aportar el Gobierno, del cual dijo que "no está haciendo ningún esfuerzo" para solucionar el conflicto.El conflicto se generó a partir de una suma no remunerativa que las compañías otorgaron en enero y febrero y que el gremio reclama que se incorpore de forma definitiva al sueldo básico para alcanzar un básico de $ 987.000, pero las firmas aseguran que no pueden hacer frente a ese incremento si el Gobierno no actualiza los subsidios o autoriza una suba del boleto.