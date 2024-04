Por falta de acuerdos, La Libertad Avanza choca el Ómnibus con el Pacto de Mayo

Falta 40 días para la firma delconvocado por el presidenteenfrenta grandes obstáculos dentro delque podrían complicar la realización del acuerdo con gobernadores y la aprobación de laSi bien, los números en Diputados ya estarían garantizados, los libertarios vuelven a enfrentar el problema de la votación en particular sobre temas específicos. A este escenario, se suma la fractura del bloque de LLA en la cámara baja. De esta manera, todavía no conoce la versión final de la ley ómnibus y desde el propio Gobierno nacional confirmaron que aún no hay fecha cierta sobre el ingreso del proyecto a la Cámara de Diputados.Según consignó Ámbito, el mayor conflicto que enfrenta la ley ómnibus es la desconfianza entre el Gobierno nacional y los gobernadores, tras el rechazo de la primera versión de la ley bases que dejó a Javier Milei sin facultades delegadas hasta el momento.Los mandatarios provinciales no darán sus votos hasta tanto no se definan los términos de un nuevo pacto fiscal o, al menos, del nuevo impuestos a las Ganancias que representan fondos coparticipables para las arcas provinciales. El bloque “dialoguista”, que necesita Milei para lograr la aprobación, pide que el Gobierno nacional asegure la entrega de fondos para poder pagar salarios y gasto corriente antes de que los diputados voten.Tampoco hay acuerdo sobre el piso del impuesto a las ganancias que fue fijado en 1.800.000 de pesos, ya que las provincias con un amplio porcentaje de trabajadores del rubro del petróleo y pesca cuentan con salarios superiores. En ese sentido, pidieron una excepción de dicho impuesto para los trabajadores.A la hora de sumar votos, la propia fractura del bloque libertario genera dudas. La salida de Oscar Zago de la jefatura de LLA en Diputados genera un nuevo bloque de tres integrantes. Además, aún se desconoce que hará Marcela Pagano en relación a su permanencia al espacio libertario.Otro actor clave para que se apruebe la ley ómnibus y se pueda garantizar a la aprobación en particular de la ley ómnibus es Miguel Ángel Pichetto del bloque Hacemos Coalición Federal.El objetivo que tiene esta semana es acercar posturas con la prioridad puesta en la agenda que impone el Gobierno: ley Bases y reforma laboral. Dentro de su bloque no hay acuerdo para aprobar los artículos de la Ley bases sobre facultades delegadas ni en las privatizaciones.La división se da entre los ex PRO como Nicolás Massot, Emilio Monzó, Ricardo López Murphy y el peronista Florencio Randazzo, quienes están a favor del texto actual, y los diputados de la Coalición Cívica, los socialistas y Margarita Stolbizer, quienes se resisten a aprobarlo.En este escenario, el bloque de Pichetto presiona a Santiago Caputo para que vuelva a incorporar el capítulo sobre tabaco en la nueva versión de la Ley Ómnibus. Caputo y Guillermo Francos retiraron ese capítulo para evitar que el lobby cruzado de las tabacaleras les complique la sanción de la ley.La multinacional Massalin-Phillips Morris y la local Tabacalera Sarandí ejercen una fuerte presión sobre este tema. Massalin, en particular, cuenta con fuertes aliados como el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, que llamó a sus pares de la Patagonia para pedirles que lo ayuden a lograr que se trate el capítulo que regula la venta de cigarrillos.Massalin también quiere conseguir una habilitación para poder vender vapeadores, cuya comercialización está prohibida en la Argentina por ANMAT y el Ministerio de Salud y también en Europa.