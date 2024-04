La denuncia de Lanata contra Milei le cayó al juzgado de Lijo, el candidato de Milei para la Corte

Finalmente la denuncia del periodista de Clarín Jorge Lanata en el orden penal y civil contra el presidente Javier Milei por el delito de "calumnias e injurias" se materializó pero, lo novedoso aunque no sorprendente, es que cayó por sorteo el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo, quien es uno de los dos candidatos del mandatario nacional para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación.La denuncia de Lanata contra Milei se produjo luego de que el economista libertario lo acusara de "recibir sobres y mentir" al brindar información sobre la gestión actual y cuestionara las expresiones del Presidente."Yo no puedo aceptar que me diga cualquier cosa. Porque, si lo acepto, lo convalido. Me voy a presentar y lo voy a discutir", se justificó el conductor de Periodismo para Todos en diálogo con en Radio Rivadavia.En el mismo sentido enfatizó que Milei acusó a "tipos en muchos casos inacusables”, y agregó que desconoce si "esto es una línea, si está deliberado o no", pero que "es un ejemplo de intolerancia"."Es un camino autoritario y que así no se va a llegar a ningún lado. No se puede dejar que esto siga así.. Y encima van solo cuatro meses de gobierno, imaginate en dos años", sintetizó.Tras la acusación de Milei y el adelanto de Lanata de que realizaría una denuncia, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue a TN y, en un cruce con el periodista de PPT, prácticamente le rogó que no procediera judicialmente bajo el argumento de que el Presidente "es asÍ", pero el conductor clausuró la puerta al señalarle que solamente no lo haría si existía un pedido de disculpas público.La llegada de la denuncia de Lanata contra Milei al juzgado de Lijo fue por "sorteo" de Comodoro Py. Se trata del magistrado nominado por el propio jefe de Estado, a fines de marzo pasado por medio del Boletín Oficial, para ocupar una de las dos vacantes disponibles en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (una estará libre a partir de fin de año, cuando se jubile Juan Carlos Maqueda).“Con la finalidad de ocupar la vacante dejada en la Corte por la Dra. Elena Highton de Nolasco tras su salida el 1 de noviembre del año 2021, el Presidente de la Nación ha resuelto nominar al juez Ariel Lijo”, confirmaron en el comunicado publicado por la Oficina del Presidente de la República Argentina.Para el lugar que dejará Maqueda, nominaron al académico y juez Manuel García-Mansilla. "Ambas nominaciones permitirián reestablecer el número de ministros de la Corte Suprema a cinco", añaden.