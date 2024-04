La OPS informó que Argentina lidera los casos en América Latina

El brote histórico de dengue continúa en América Latina: según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informaron que Argentina es el país con más casos de la región. Sin embargo, el avance de la epidemia pareció desacelerarse en la última semana, según el Boletín Epidemiológico Nacional.Hasta el momento, en Argentina se registraron 269.678 casos según informó el Boletín Epidemiológico Nacional. Es el brote más grande que atravesó el país hasta el momento, y que se extiende por toda América Latina. En la región se detectaron 5,2 millones de casos y al menos 1.800 muertes.Desde la OPS explicaron que el brote continúa "muy fuerte" en Sudamérica, principalmente en Brasil y Argentina. El director de la organización Jarbas Barbosa expresó durante una conferencia de prensa que las bajas temperaturas de las ultimas semanas ayudó a estabilizar los casos.En cuánto a la utilización de la vacuna contra el dengue, Barbosa aclaró que si bien llega a interrumpir los brotes, tiene un rol importante en "la disminución de los casos graves, de las muertes, pero va a tomar tiempo hasta que sus efectos puedan reflejarse en la disminución de los casos".A pesar de que el otoño trae aparejadas las bajas temperaturas, expertos advirtieron que el mosquito del dengue no se extinguirá con el frío. Por lo tanto, las posibilidades de contagio continúan latentes. Científicos del Conicet advirtieron sobre la presencia del Aedes Aegypti, y si bien no se replicarán los criaderos de huevos, el mosquito no dejará de circular. La causa sobre esta explicación reside en el cambio climático y la otra, principalmente, el comportamiento de estos insectos. Ambos motivos están vinculados entre sí.A través de estudios y experimentos en campo, el Grupo de Estudio de Mosquitos (GEM) del Instituto de Ecología, Genética y Evolución de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) comenzó a estudiar las variaciones a corto y largo plazo del Aedes Aegypti.Si bien hay factores ambientales que favorecen su persistencia interanual ya sea en temporadas cálidas como frías, se demostró que estos mosquitos desarrollaron resistencia. El trabajo fue publicado en la revista de la Sociedad Americana de Entomología, donde se dejó claro que la población de esta especie tiene una mayor tolerancia a las bajas temperaturas que en otras regiones geográficas.Los investigadores observaron que la eclosión de los huevos no se detienen, lo que da cuenta de que este mosquito se estaría adaptando a las temperaturas invernales de la Ciudad de Buenos Aires.