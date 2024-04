Russo responsabilizó a intendentes, gobernadores y cargó contra los "pseudocientíficos"

El ministro de Salud, Mario Russo, desligó a la cartera que conduce de la responsabilidad por la epidemia de dengue que está atravesando la Argentina.aseguró, aunque la única que mencionó fue la decisión de no avanzar en la inmunización con la vacuna de dengue bajo el argumento de que está "en fase 4".Y redobló la apuesta: dijo que cuanto antesAdemás, les atribuyó responsabilidad a los intendentes que hay a lo largo y ancho del país, en tanto que deslizó supuestas "presiones" de laboratorios a los que tampoco nombró ni denunció en la Justicia. "La salud no escapa a la realidad nacional, en la salud también hay intereses", opinó el ministro de Salud. Ante la consulta de los entrevistadores del piso de TN, explicó: "Aprietan los laboratorios, aprietan los medios, aprieta la casta".Además, contó por qué el Gobierno no impulsó una campaña de vacunación masiva contra el dengue. "La vacuna es segura y eficaz. Ahora bien, yo soy el ministro de salud y tengo la responsabilidad de tomar una decisión acerca del calendario de inmunización de la Argentina", comenzó su explicación. Y siguió:En ese momento, apuntó contra "algunos pseudocientíficos que publican por los medios de comunicación" que, opinó, "tienen algún conflicto de intereses". En la misma línea, más tarde remarcó: "La decisión hasta el momento es en el programa nacional de inmunizaciones no incluir la vacuna. Hay suficiente evidencia para decidir eso".En una nueva crítica a los gobernadores e intendentes, Russo sostuvo:Además, Russo opinó que la sociedad argentina está acompañando las distintas políticas del gobierno de Milei, entre ellas su postura ante la epidemia. "La gente lo votó para terminar con esta casta y para redefinir los roles del Estado", subrayó.El Gobierno habilitará la importación de repelentes por parte de los comercios y grandes cadenas de superficie.Así quedó confirmado a través de una comunicación oficial.De acuerdo a los datos oficiales del Boletín Epidemiológico de la Nación, desde la semana 31 de 2023 (fines de julio y comienzos de agosto), hasta la semana 12 de 2024 (mediados de marzo) se notificaron 295.031 casos. De este total, se confirmaron 180.529, siendo que 163.419 se registraron en lo que va del año.El tema de fondo tiene que ver con el alto porcentaje de los casos autóctonos, que llegan a más del 90% de los contagiados confirmados. Esto da cuenta de la falta de inversión y prevención con una fuerte política de fumigación. Cuando el Estado se corre, se pone en riesgo la vida de la población, puede leerse en el último informe del Boletín Epidemiológico de la Nación.