El campo exigió al Gobierno de Milei mayor "certidumbre" y que se eliminen las retenciones

En medio de la crisis económica que atraviesa el país, el campo le envió un mensaje al Gobierno. Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina, exigió mayor "certidumbre" y la eliminación de las retenciones.El dirigente del campo sostuvo que "no hay una línea clara" y que el sector "debe tener proyección" para poder producir. Por el contrario, Achetoni dijo que hoy el productor "se resguarda"."En la incertidumbre, el productor tiende a producir más. Pero con la caída de precios internacionales y la inflación, que ha hecho más caros los insumos, se volvió complicado", planteó el presidente de la Federación Agraria Argentina.Además, sostuvo: "A futuro necesitamos certidumbre, tener proyección, porque en esta nebulosa en la que estamos, el productor se resguarda, ya que no hay una línea clara".Por esa razón, en diálogo con Radio Colonia, Achetoni le pidió al Gobierno la eliminación de retenciones de cara a la próxima campaña de invierno "para poder dar un estímulo al productor para que siembre"."Sucede que nuestros costos productivos están muy altos, por lo cual la rentabilidad es nula o negativa. Entonces, si el Gobierno no marca un camino de eliminar retenciones, para las economías regionales será muy difícil continuar", añadió.Sobre las medidas implementadas por el gobierno de Javier Milei, el presidente de la Federación Agraria Argentina evaluó que el intento de no gastar más de lo que ingresa "está bueno", sin embargo, sostuvo que esto debe estar acompañado de "dar certidumbre para que el país pueda salir de este estancamiento muy fuerte, que va en contra de la producción nacional".