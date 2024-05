Aumento de subte: se demora la suba de la tarifa que estaba prevista para el 1° de mayo

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenía previsto aplicar desde el 1° de mayo pasado una nueva suba en el valor del boleto del subte. Sin embargo, la actualización no fue publicada todavía en el Boletín Oficial porteño y se demora la aplicación de la suba.La suba debe ser publicada primero en el Boletín Oficial para que comience a regir, algo que hasta el momento no ha sucedido, según informaron fuentes del gobierno de la Ciudad a Ámbito. En ese contexto, las autoridades porteñas todavía no fijaron una fecha para oficializar el incremento del boleto.A través de los decretos 100 y 101 publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad, el Gobierno porteño dispuso un aumento de 359,2% en una primera etapa vigente a partir de mayo, que llevaría la tarifa del subte a 574 pesos. Luego, a los 15 días, se espera el segundo tramo del aumento, que llevará el precio a 667 pesos. Y a los 15 días subsiguientes, el tercero, alcanzando un valor de 757 pesos por viaje.En caso de no tener la Tarjeta SUBE registrada, el precio de los boletos será aún mayor y las tarifas se acercarán a los 1.000 pesos.-De 1 al 20 viajes mensuales: 574 pesos.-De 21 al 30 viajes: 459,20 pesos.-De 31 al 40 viajes: 401,80 pesos.-De 41 en adelante viajes: 344,40 pesos.