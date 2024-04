Posse brindará su primer informe de gestión en el Senado

El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, brindará su primer informe de gestión en la Cámara de Senadores el próximo 15 de mayo. Así lo confirmaron fuentes del Senado, luego de que a principios de este mes se informara que el titular de ministros iba a concurrir al Congreso a fines de abril.Se tratará del primer informe del jefe de Gabinete, quien no dió conferencias de prensa, entrevistas, ni encabezó anuncios desde que asumió en diciembre pasado.La Cámara alta acordó -en reunión de Labor Parlamentaria invitar a Posse para el próximo miércoles 15 de mayo- para brindará el informe de gestión Nº 139, de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 de la Constitución Nacional. En concreto, el titular de ministros deberá "concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71".La presencia del jefe de Gabinete concentra la expectativa no solo por todavía no fue a explicar el rumbo de la gestión en el Parlamento sino porque será la primer vez que hable públicamente. A contramano de lo hecho por los funcionarios anteriores que ocuparon ese puesto, Posse es titular de ministros pero no habla con la prensa ni habla con eventos públicos.Por esa razón, su presencia en la Cámara alta despierta intriga y serán los senadores los que tendrán la oportunidad primero de escuchar su exposición y luego de hacerle preguntas.Con algunos meses de demora, su visita a la Cámara de Senadores estará marcada por su participación activa en las negociaciones con gobernadores y bloques legislativos para reactivar la Ley Bases.