Ley Bases: Milei consiguió media victoria en Diputados gracias a la "casta" y ahora va al Senado

Javier Milei consiguió con la media sanción a la Ley Bases de la Cámara de Diputados su primera media victoria en el Congreso, casi con el pleno de las reformas propuestas, negociadas y votadas por la oposición "dialoguista", y ahora el siguiente escollo será el Senado, donde el panorama es más complejo para el oficialismo

A 142 días de empezar su gobierno,Así las cosas, aquellos diputados a los que el Presidente denominó "ratas" y "casta", entre otras cosas además de todo tipo de escraches, fueron los que por pertenencia a un bloque "dialoguista", por lobby propio o por orden de los gobernadores - también atacados por el líder libertario -, permitieron este éxito al oficialismo y su súbdito, el PRO.Para ello, el oficialismo confirmó los pronósticos y consiguió una sólida mayoría para aprobar en general la también llamada "ley ómnibus", por su extensión original, que tuvo el apoyo de 142 diputados.La Libertad Avanza mantuvo los acuerdos a salvo, se quedó con todas las voluntades del bloque aún denominado PRO, casi la totalidad del radicalismo, la Coalición Cívica y la gran mayoría de Hacemos Coalición Federal, el espacio que lidera Miguel Ángel Pichetto, quien se anotó algunas de las modificaciones a la iniciativa inicial libertaria.La ley fue rechazada únicamente por 106 diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y los socialistas. En tanto, se abstuvieron los radicales de Facundo Manes y la "lilita" Mónica Frade. Del sector de Pichetto sólo se desmarcaron Mónica Fein y Esteban Paulón y la cordobesa Natalia de la Sota.El resto de los votos positivos llegaron por la otra "casta" escrachada por Milei: los gobernadores. Los 8 que integran el bloque Innovación Federal y responden a Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones) y Alberto Weretilneck (Río Negro); los 3 de la bancada Independencia integrada por los tucumanos de Osvaldo Jaldo; los 2 santacruceños que responden a Claudio Vidal; y el neuquino Osvaldo Llancafilo que responde a Rolo Figueroa. Tampoco se expresaron en contra los cordobeses de Martín Llaryora.Ahora, el proyecto Ley Bases - y sus bemoles por capítulo y artículo aprobados y modificados en Diputados - viajará al Senado, donde la realidad con la que se encontrará LLA es diferente y mucho más compleja, con predominio opositor. Juego abierto.Así, Milei consiguió la media sanción para el corazón del ajuste que viene: las facultades extraordinarias y la privatización de las empresas públicas.El titular de la Cámara, Martín Menem, aceleró en el tratamiento en particular de los capítulos de la Ley Bases sin conceder la discusión de los artículos clave por separado. Así fue que logró que los diputados aprobaran con 135 votos a favor la reforma del Estado.Alló adentro estaban contemplados los artículos 2, 3, 4, 5 y 6, cuyo nudo más problemático era el de la supresión o desmantelamiento de los organismos públicos. Legisladores como Maximiliano Ferraro, por la Coalición Cívica, y el cordobés Juan Brugge, introdujeron cambios al 3, ampliando la lista de organismos públicos exceptuados y retocando la redacción para conseguir más consenso.La radical Carla Carrizo pidió la palabra para sugerir cambios, como condición de su acompañamiento y el de un sector de la UCR, pero el libertario Santiago Santurio se negó a aceptarlos.A continuación, se puso en tratamiento el capítulo 2, que contenía las privatizaciones e integración pública y privada de 11 empresas. Ese tramo cosechó 138 voluntades a favor y 111 rechazos.Entre las firmas sujetas a privatización figuran Aerolíneas Argentinas, Enarsa, Intercargo, Radio y Televisión Argentina, AySA, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Corredores Viales y Trenes Argentinos (Sofse). Además, se validó la integración mixta para Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Nucleoeléctrica SA.Diputados también aprobó el artículo que brinda facultades extraordinarias para Milei. Tendrá superpoderes por el plazo de un año tras la declaración de la emergencia pública administrativa, económica, financiera y energética. Logró, para eso, 134 afirmativos, 117 negativos y una abstención."El Poder Ejecutivo nacional informará mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos", se excusaron los libertarios. Un diputado, Aldo Leiva, dejó una dura chicana para Milei por los superpoderes: "Me preocupa mucho, porque por ahí uno tiene la posibilidad de hablar con un amigo y el presidente no, habla con su perro que encima está muerto”.El Gobierno, en tanto, también se anotó medio éxito en Diputados con el aval a los cambios en el sistema previsional y la eliminación de las moratorias, que en la práctica significa un nuevo sistema para la jubilación de trabajadores sin todos los aportes necesarios.De sancionarse la iniciativa en el Senado, hombres y mujeres sin todos los aportes se jubilarán cinco años después de lo que estipula el sistema vigente, y sin la posibilidad de una moratoria, lo que los obligará a cobrar haberes inferiores a la mínima.También consiguieron la media sanción elementos clave para el oficialismo: la reforma laboral, el paquete fiscal (que incluye Ganancias, Bienes Personales y Blanqueo, entre otras cosas) y la polémica temática por el tabaco.Con 82 votos positivos, 77 negativos y 69 abstenciones, Diputados finalmente aprobó el capítulo sobre el tabaco y parte de la oposición logró incorporarlo a la Ley Bases, al contrario de los deseos de Milei. Este obliga a Pablo Otero, conocido como el “Señor Tabaco”, a pagar impuestos igual que sus competidores.