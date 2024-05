La nieta de Menem durísima con Milei: consideró "una falta de respeto" el homenaje al ex presidente

Antonella Menem, la nieta del expresidente Carlos Saúl Menem, publicó este martes un duro mensaje contra el presidente Javier Milei tras el acto de homenaje que incluyó la colocación de un busto del exmandatario en la Casa Rosada. A través de su cuenta de Instagram, la hija de Carlos Menem Jr. criticó la decisión y expresó que no se solicitó la autorización de la familia para instalar la figura en Balcarce 50.

"No me parece correcto gastar plata en algo así, para recordar está la mente", escribió Antonella. Además, enfatizó: "Somos cuatro los que tenemos que autorizar si queremos que esté o no el busto de mi abuelo, no una sola persona".El acto de homenaje contó con la presencia de Eduardo, Zulemita y Martín Menem, entre otros familiares y excolaboradores del expresidente argentino que gobernó entre 1989 y 1999. Sin embargo, Antonella Menem no compartió la celebración y cuestionó la inversión en el homenaje en un contexto económico difícil.En su publicación, también sugirió que la decisión debería considerar la opinión del pueblo y de los afectados por los hechos ocurridos durante el mandato de Menem. "El pueblo tiene que decidir si les parece gastar plata en esto o si están de acuerdo los familiares de Río Tercero, embajada de Israel o la AMIA", señaló, aludiendo a los atentados que marcaron el período menemista.Antonella también se refirió al atentado que costó la vida a su padre: "Saco el atentado hacia mi padre porque yo perdoné a mi abuelo, no lo culpo de nada de todo esto porque estaba en el mandato, por ende todo el peso cae en él".