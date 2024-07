Martín Yeza lanzó que Patricia Bullrich "es una desagradecida con Mauricio Macri

El diputado nacional y flamante presidente de la asamblea del PRO,, sumó más fuego a la interna amarilla al asegurar que la ministra de Seguridad,, es “una desagradecida con Mauricio Macri”.En declaraciones a Radio con Vos, el nuevo presidente de la Asamblea recordó que “hace un mes, Bullrich, -el intendente de Tres de Febrero, Diego- Valenzuela y su esposa -la senadora bonaerense Daniela Reich-, que ese entonces era presidenta del PRO en la Provincia, hicieron un acto” junto a referentes libertarios “y dijeron que había que hacer una fusión” sin consultar al partido. “N”, lanzó el legislador nacional.Y continuó: "En 2015, Bullrich no tenía antecedentes vinculados a seguridad y Mauricio confió en ella -la ubicó al frente del Ministerio que hoy conduce, pero para Javier Milei- y atravesó crisis que ahora quedaron en el olvido”. En esa línea, mencionó la causa de Santiago Maldonado y agregó: “Tengan o no razón, muchos entregan la cabeza, pero”. "En 2020 se la eligió a Bullrich como titular del PRO sin asamblea ni votación y no pasó nada, ya que había confianza entre nosotros”, recordó.En esa línea, apuntó a las elecciones del año pasado donde Macri “generó un equilibrio institucional para competencia interna” entre Bullrich y el ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. “”, señaló Yeza.Para ex intendente de Pinamar, la interna entre Larreta y Bullrich hizo "pelota muchas realidades" donde el PRO ganaba con “candidaturas ficticias que aprovecharon la tecnología obsoleta de la boleta sábana y generaron todo tipo de distorsiones”. No obstante, resaltó las figuras de renovación de los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).Sobre su reciente triunfo que fue un golpe interno para la ministra señaló la derrota entre asambleístas fue 116 a 0 -ya no estaban presentes quienes se referencian en la ministra de Seguridad. Además advirtió, en contra de la fusión del partido amarillo con La Libertad Avanza que “En cuanto a, el diputado deslizó que la actitud del ex presidente continúa destinada a “formar nuevos cuadros” y enfatizó: “Ojalá que no esté obligado a hacerlo -una eventual candidatura-, y no lo digo por la coyuntura.”.Además, reveló queDe hecho, se cruzarán mañana en el acto en la víspera al 9 de Julio, en Tucumán, aunque aclaró: “Nuestra preocupación es ser eficaces con las ideas. El compromiso es con el cambio, pero es importante que ocurra”. La semana pasada Macri le había reclamado a Milei públicamente que cumpla con el fallo de la Corte Suprema y le pague la coparticipación a la Ciudad, algo que desde el Gobierno salieron a anunciar que cumplirían luego del apriete de líder del PRO.Por otro lado, el flamante titular de la Asamblea dejó en claro que el PRO “es un partido previsible”. Como ejemplos puso estar a favor de la baja de edad de imputabilidad, pero en contra de ir por ese mismo camino para disminuir la franja etaria para las próximas elecciones.Yeza opinó que “los partidos, tal como están hoy diseñados, no tienen la capacidad para mejorar la vida de los argentinos” y advirtió: “