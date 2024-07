Diputados del PRO presentaron un proyecto para eliminar el vencimiento de la licencia de conducir

Diputados nacionales del PRO presentaron un proyecto de ley para eliminar el vencimiento de la licencia de conducir y digitalizar el proceso sin la necesidad de realizar exámenes psicofísicos en los centros municipales.No tenés que pagar más renovaciones de licencias", informó la legisladora Patricia Vásquez a través de TikTok.El texto ingresado a la Cámara de Diputados plantea la eliminación de la renovación para conducir: "Las licencias de conducir en sus categorías no profesionalespor la autoridad de aplicación a estos efectos". "A partir de los 75 años, esta exigencia deberá ser cumplimentada cada año en idéntica modalidad. La presentación de certificado médico y declaración jurada es de carácter digital y sin costo", dijo.El artículo 3, detalla cómo se realizarán dichos exámenes y señala que "y dictará los cursos de formación específicos para los médicos que expidan los certificados correspondientes".Así, el proyecto propone que la autoridad de aplicación cuente con un registro de los médicos firmantes que hayan aprobado dicho curso y buscará crear un sistema de información pública con relación a los aptos. La evaluación, a su vez, no se realizará bajo criterios de edad o franjas etarias.El segundo objetivo del proyecto, según explicó la diputada, sería el del costo cero para realizar el trámite:Por eso es que no tendría costo".