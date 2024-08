Francos cruzó a Macri y defendió la gestión:Ningún gobierno democrático tuvo superávit 7 meses seguidos

Tras las críticas de Mauricio Macri a la gestión libertaria, en lo que pareció un retroceso después de tantos halagos y el fuerte respaldo a Javier Milei, el jefe de Gabinete,, salió a responderle y le señaló al expresidente que "ningún gobierno democrático tuvo superávit 7 meses seguidos”.El jefe de Gabinete participó del tradicional almuerzo quincenal que organiza el Rotary Club de Buenos Aires en un hotel porteño donde habló de la gestión y se refirió al vínculo del Gobierno con el líder amarillo., por favor, le digo a los periodistas”, sostuvo entre bromas y, aunque hacía referencia a las críticas del exmandatario, aclaró que no era una réplica en su contra y señaló: "Hoy recibí una información en un chat que nos mandó el presidente Milei donde se habla de cómo la actividad económica empieza a crecer con datos reales, datos objetivos. Cuando ustedes comparan mes contra mes, julio contra junio, el índice Construya se incrementó 12%, el despacho de cemento, 7,4%; la producción de autos 38,7%; en motos 6,6%; y el mercado inmobiliario 36%”.“Son todos rebotes intermensuales. Algo está pasando en la economía argentina. ¿Y por qué pasa? Porque el problema que siempre tuvo la Argentina fue el gasto", continuó Francos y remarcó: ". Comparen 30 mil millones de dólares de déficit anual durante 8 años seguidos y en el primer año de gobierno superávit de 3 mil millones de dólares, la ecuación es fácil. A la Argentina le pasaba que se gastaba lo que no se tenía y cuando se gasta lo que no se tiene, se endeuda o se emite. Y acá se hicieron las dos cosas: se endeudaron y emitieron”.Al respecto, insistió: “Parece una política sencilla, pero no lo es tanto, porque. Es lo que muchas veces cuestiono a quienes nos critican por falta de gestión”.Y eso es gestión, porque eso implica controlar gastos, suprimir organismos, suprimir ministerios”, celebró sobre el ajuste y recordó:“El Ministerio de la Mujer, por ejemplo, creado por Alberto Fernández, el INADI y tantos organismos que realmente no demostraron ninguna capacidad para servir seriamente a los argentinos”, consideró.Respecto a la relación con la oposición dialoguista sostuvo:"No, no está en peligro, más allá de las posiciones personales. Hay algunos que tendrán diferencias, pero yo converso con los presidentes de los bloques de ambos sectores y con diputados de los dos sectores y tenemos excelente relación y tratamos en conjunto los proyectos, analizamos la agenda legislativa sin ningún problema”.“Más allá de la excelente relación que tiene con el presidente Milei, hizo algunos cuestionamientos y le hizo un reconocimiento al presidente muy elogioso vinculado a la convicción y al coraje durante estos meses de gestión”. “De las críticas sobre la gestión, obviamente quien preside un partido que está buscando un espacio electoral no puede estar de acuerdo con todo, porque si no su espacio se desdibuja”, consideró.Y resaltó: “La dimensión se definió en la elección presidencial y en el futuro tendrá que definirse. Javier Milei ha tenido mucho impacto en los jóvenes y cuando uno analiza el futuro, tiene que tener en cuenta qué va a pasar con eso, porque si tenemos como espacio político apoyo en los jóvenes, quiere decir que el electorado a futuro va a estar también acompañando estas ideas de libertad y la forma de llevarlo adelante que tiene el presidente Milei”.Y por supuesto, nosotros hemos trabajado muy bien, como decía al principio, con el PRO, con la Unión Cívica Radical, con lo que fue la Alianza de De Juntos por el Cambio”, consideró Francos.