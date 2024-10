Ley de Financiamiento Universitario: más de 20 facultades realizaron vigilias y se movilizan hoy en contra del veto de Milei

En la previa a la sesión de la Cámara de Diputados en la que se tratará el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, estudiantes de todo el país tomaron sus facultades y realizaron vigilias. Este miércoles, en Buenos Aires habrá una movilización al Congreso a las 11 horas, cuando comience la sesión.Ayer hubo tomas o vigilias en cinco facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA): la de Ciencias Sociales, la de Veterinarias, la de Exactas, Psicología y la de Filosofía y Letras. Las dos últimas estuvieron tomadas desde el lunes a la noche. Desde la Facultad de Filosofía y Letras, que funciona en la sede de Puán, realizaron las clases en la calle durante todo el día y las materias que necesitaban dictarse en espacios específicos se dieron en las aulas.También hubo dos facultades en vigilia de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), en dos de la Universidad de San Martín (Unsam), en la Universidad de José C. Paz (Unpaz), en la Universidad de Tres de Febrero (Untref), en dos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y en dos de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), entre otras. La medida se replica en Jujuy (UNJu), Santa Cruz (UNPa), La Pampa (UNLPam), Tucumán (UNT), Litoral (UNL), Mendoza (UNCuyo).Este miércoles los estudiantes, docentes y no docentes se movilizarán hacia el Congreso para manifestarse en contra de veto, la concentración será a las 11 horas, el mismo momento en el que comience la sesión especial en la Cámara de Diputados. El secretario general de la(Conadu),, marcó que se espera una concentración similar a la que se produjo en las inmediaciones del Congreso en septiembre, cuando el Senado aprobó la iniciativa. "Quizás sea más grande, será importante", adelantó en declaraciones a C5N.La convocatoria fue impulsada por e, que lo integran la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu Histórica), la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (Fagdut), la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) y la Unión Docentes Argentinos (UDA) pidió que la Cámara de Diputados ratifique la Ley de Financiamiento Universitario.En esta línea, fuentes del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS)-Frente de Izquierda (FIT) confirmaron que también acudirán representantes del espacio: "Vamos a acompañar a los gremios docentes y a las distintas facultades, como Filosofía y Letras, que decidieron en las asambleas hacerse presentes en el Congreso contra el veto".En la sesión de hoy los diputados definirán si el veto presidencial aplicado a la Ley de Financiamiento Universitario continúa en vigencia o es revocado, para mantenerlo. Si bien no se sabe con exactitud hasta el momento de la votación, se cree que hay 79 vetos a favor del veto, 161 en defensa de la norma, 3 ausentes y 13 en duda. El PRO que mantuvo un encuentro y arregló con el oficialismo, acompañaría.El bloque de 161 votos opositores estaría conformado por los 99 diputados de Unión por la Patria; a ellos se suman 27 de los 33 parlamentarios que tiene la UCR; y los diputados Luis Picat, José Tournier y Mariano Campero. Los tres restantes se ausentarán: Fernando Carbajal con licencia y Martín Arjol y Pablo Cervi, que se especula que podrían irse de la sesión o se abstendrían.