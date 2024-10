El Gobierno sacó a las Islas Malvinas de un mapa y lo adjudicó a "una falla involuntaria" tras la polémica

El gobierno borro a Malvinas del mapa Argentino en una presentación con diplomáticos británicos. En mi barrio, a alguien que hace eso le decimos hijo de puta. pic.twitter.com/JVaSQGarva — Felipe Solá (@felipe_sola) October 12, 2024

Esto no es un error, esto es una decisión de política exterior. El gobierno primero banaliza la cuestión Malvinas, suscribe pactos que sólo otorgan concesiones y luego se entrega a los británicos. De esto se trata ser “admirador de Thatcher” pic.twitter.com/6mOR3MDdcN — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) October 11, 2024

#Malvinas es una causa que nos debe hermanar a todos, por eso la actitud de las autoridades nacionales, de borrar nuestras Islas del mapa, me genera un profundo rechazo. pic.twitter.com/K1eTUU5IXO — Lourdes M Arrieta (@lulumicart) October 12, 2024

Ante la polémica por presentar a diplomáticos extranjeros un mapa sin las Islas Malvinas, lo que provocó críticas de la oposición y los ex funcionarios Felipe Solá y Santiago Cafiero a cargo de Cancillería, la Secretaría de Asuntos Estratégicos tuvo que emitir un comunicado en el que habló de "una falla involuntaria" en la impresión y de su uso para "sacar conclusiones falsas"."Con relación a algunos comentarios referidos a una actividad de la Secretaría de Asuntos Estratégicos en la que se exponía sobre el impacto del RIGI en el sector minero, se hace necesario aclarar los siguientes aspectos. La misma se desarrolló en el Salón 'Héroes de Malvinas' de la Casa Rosada, contando con varios expositores, ante un grupo de diplomáticos extranjeros cursantes del posgrado en 'Asuntos Argentinos' de la Facultad de Derecho de la UBA", describió la comunicación oficial.Y explicó que "en uno de los mapas empleados en esa ocasión, que buscaba mostrar las provincias que adhirieron o no al RIGI, se constató luego que. Esto no fue advertido en el momento por los expositores, ya que estaban de espaldas a la pantalla. Por otro lado, las Islas Malvinas sí figuraban en un segundo mapa que también fue exhibido en la misma jornada"."Sin perjuicio del error involuntario, subsanado de inmediato enviando la versión correcta por vía electrónica a los concurrentes,de bajo nivel sobre la Causa Malvinas, que debiera unirnos a todos los argentinos", concluyó.En la previa al comunicado, el ex canciller Felipe Sóla lanzó: "El gobierno borró a Malvinas del mapa Argentino en una presentación con diplomáticos británicos. En mi barrio, a alguien que hace eso le decimos hijo de puta".Otro ex canciller, Santiago Cafiero, también cuestionó al Gobierno: "Esto no es un error, esto es una decisión de política exterior. El gobierno primero banaliza la cuestión Malvinas, suscribe pactos que sólo otorgan concesiones y luego se entrega a los británicos. De esto se trata ser 'admirador de Thatcher'".Mientras que el senador nacional de la UCR por Tierra del Fuego, Pablo Blanco, calificó el hecho como "traición nacional" y "vergüenza total". "Con tal de conseguir inversiones y no ofender a los ingleses el gobierno borró del mapa a las Malvinas en una presentación sobre el RIGI ante diplomáticos de diversos países", sostuvo Blanco, y remató: "Traición nacional, vergüenza total".Incluso hubo una crítica de una diputada nacional libertaria, que se fue del bloque. Al respecto, Lourdes Arrieta publicó: "Malvinas es una causa que nos debe hermanar a todos, por eso la actitud de las autoridades nacionales, de borrar nuestras Islas del mapa, me genera un profundo rechazo"."Como hija de un ex combatiente y ferviente defensora de la causa Malvinas, insto al presidente Javier Milei a tomar cartas con la jefatura de gabinete quienes fueron los responsables de tal aberración. Permitir este tipo de acciones es algo que como Argentinos de bien no podemos tolerar", concluyó.A la oleada de críticas se sumó el diputado nacional socialista Esteban Paulón: "En un acto inconstitucional y miserable la Jefatura de Gabinete de Ministros “borró” a las Islas Malvinas de un mapa argentino. La soberanía territorial no tiene precio".