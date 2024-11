Javier Milei le cantó en vivo a Yuyito González durante la entrevista

El presidente Javier Milei visitó el programa de su pareja Yuyito Gonzaléz y, además de hablar de política y referirse a la eyección de Diana Mondino del gobierno, aprovechó para cantarle dos canciones a su novia.", le dijo al comenzar el programa agarrado de las manos de la exvedette quien repitió una y otra vez que la tenía mucha "emoción".Si acordarse mucho la letra, el mandatario cantó en vivo la versión en vivo de "Let it be me", de Elvis Presley junto con su novia, quien le dijo "Elvis es impresionante y para mi vos sos impresionante, superas a Elvis y a todos", y mientras el mandatario cantaba, también a propósito de la canción le señaló: "Deja que sea yo, yo te dejo amor". Luego cantaron Libre, de Nino Bravo.Al hablar de música, Milei contó que a los Rolling Stones los vió 14 veces y tiene "la colección completa". "No solo eso, sino queTeníamos una banda que se llamaba Everest y yo cantaba. Ponele, supongamos", señaló en tono jocoso.En ese sentido, aseguró que"Uno tiene que entender la lógica del background que uno tiene. Hay distintos elementos que explican cómo soy: el arquero de fútbol, el cantante de rock, el economista... En el Luna Park lo saqué al cantante de rock", sostuvo.-Noticia en desarrollo-