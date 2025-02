El titular de ANSES le respondió a Cristina Kirchner: Me siento enaltecido"

El director ejecutivo de ANSES,, le respondió a la exvicepresidentade la Nación,, quien lo trató de “burro” en redes sociales y lo consideró "un halago".”, sostuvo el funcionario en diálogo con Radio Mitre, de los Heros se refirió a la carta que publicó la exmandataria luego de la denuncia en su contra por cobrar las bonificaciones por vivir en Zona Austral cuando residiía en Buenos Aires.Cristina había apuntado: “Che Milei… ¿Ahora vos también, como Mauricio Macri, me denunciás en Comodoro Pyrecién llegado de sus vacaciones en México, a que hagan la berretada de decir que mi domicilio no es en Santa Cruz?”.Al respecto, De los Heros consideró: “Ella trata de confundir, como nos tiene acostumbrados, pero la sociedad ya no se confunde". "”, apuntó sobre la reacción de CFK.Sobre el suplemento de Zona Austral a las jubilaciones explicó: “Tiene que ser efectivo, uno tiene que vivir efectivamente en el sur de nuestro país, con el clima, los costos de calefacción y el costo de la logística de llevar los alimentos. Toda esta situación que, viviendo en Juncal, en Recoleta, no padece”, estableció de los Heros.Además, sostuvo que es un reconocimiento que se tiene para los jubilados y pensionados, mientras que la dirigente peronista “no es jubilada ni pensionada”. También puntualizó que ni siquiera le correspondería haber peticionado o que le otorgaran dichas asignaciones. Y estimó el mencionado suplemento en 7 millones de pesos. “y se lleva 7 millones de pesos a su casa que no le corresponden, en una prestación que además es de privilegio y que no tiene nada que ver con una jubilación o pensión. Ella es una persona que recibe una asignación graciosa, una gracia que le da el Estado a alguien que fue presidente”, consideró.De los Heros confirmó, para todo el año, la percepción del bono de sólo 70 mil pesos para las jubilaciones de la mínima. También contó que analizan una reforma previsional, que trate de equilibrar las cargas y retribuir “a nuestros adultos mayores el esfuerzo que realzaron 30 o 35 años aportando al sistema”. Y concluyó que el 23 de marzo vence la moratoria previsional y no habrá una renovación de la misma.