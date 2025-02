Javier Milei: "El dólar no está caro y no vamos a devaluar de ninguna manera"

El presidente Javier Milei aseguró quesino que "tiene un precio razonable para Argentina" y, tras descartar la existencia de un atraso cambiario, negó la posibilidad de una devaluación."El dólar de ninguna manera está caro. Tiene un precio razonable para las condiciones que tiene Argentina", sostuvo el jefe de Estado quien señaló que "hay muchos economistas pidiendo devaluación", pero consideró que "hay que contemplar varias cuestiones" para entender que "no hay atraso cambiario"."Tenemos superávit fiscal y financiero. No solo eso, sino que además no emitimos para financiar el fisco, la brecha es decreciente y hemos acumulado muchísimas reservas internacionales. Por lo tanto,", aseguró Milei durante una entrevista en A24.Para el Presidente, en condiciones de estabilización, "". "El peso se está fortaleciendo y la economía está mostrando un proceso de expansión fuertísimo. Todo eso es demanda de dinero, que viene volando, literalmente", aseguró.Sobre la brecha cambiaria apuntó: "Hay otro tema más con la oferta monetaria. Estaríamos sacando el 72% de la cantidad de dinero. ¿", afirmó.El Presidente apuntó contra los sectores industriales que reclaman una devaluación. "Lo que me están pidiendo es que destruya los salarios para que un par de sátrapas mantengan altos retornos del capital.", sostuvo."Cuando usted mira los retornos, no se condicen con la nueva economía. Entonces, si no entienden que Argentina va a un camino de superávit fiscal permanente y abrimos la economía, listo; aquellos que no lo entiendan o se van de sus negocios o adecúan los retornos", advirtió.En ese sentido,, porque va a tener un boom exportador en gas, petróleo y litio", por lo que van a "sobrar los dólares". ", consideró.En medio de las fuertes versiones de económistas de que y tras las palabras deLuego de que, vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), señalara que el organismo "continúa trabajando de manera constructiva" con el país y que existe "la necesidad de seguir adoptando un conjunto coherente de”, crecieron -aún más- las versiones de económistas que apuntan a que el organismo le ha pedido a la Argentina una devaluación.Al respecto Milei intentó remarcar: "Nada. La política monetaria es soberana.", afirmó. Además,".