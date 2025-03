Tras el comunicado del PJ bonaerense, Máximo Kirchner salió al cruce de Milei: "La respuesta que da es berreta y mediocre"

En un firme respaldo a Axel Kicillof ante las amenazas de Javier Milei de intervenir la Provincia, el diputado nacional y titular del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, Máximo Kirchner, calificó la actitud del Presidente de "berreta" y "mediocre".Máximo Kirchner afirmó que "es" y deslizó un comentario irónico en ese sentido: "Lo que uno se pregunta es si pondría de interventor a Hayden Davis".En esa línea, consideró que. "Es de muy mal gusto y de una irresponsabilidad enorme", resaltó en diálogo con FutuRock.El diputado nacional planteó que la inseguridad es “un tema tan sensible para la vida de los argentinos y argentinas que no puede ser utilizado como lo está utilizando el Presidente”. “Y más cuando el gobernador demostró la voluntad de dialogar., pero también viene en la misma línea de los últimos 25 días, desde el episodio de las criptomonedas”, agregó.En ese marco, Máximo Kirchner le recordó al Gobierno que dos ex gobernadores de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli y María Eugenia Vidal, afrontaron episodios de inseguridad. “La verdad es que llama la atención que un Presidente, que tiene en sus filas Daniel Scioli -en el Poder Ejecutivo- como a María Eugenia Vidal -en la parte legislativa-, que entre ellos dos gobernaron la provincia de Buenos Aires entre 2007 y 2019”, deslizó. Con un dejo de ironía, sugirió que Milei “quizás debería hablar con ellos” para comprender mejor la situación del distrito.“Hay episodios para recordar. Recuerdo el caso Candela o Pomar, donde se estuvo buscando una familia a la vera de la ruta por un accidente durante días", rememoró.Con esa referencia, Máximo Kirchner trajo a colación dos hechos fatales que conmovieron a todo el país y expusieron irregularidades e ineficiencia durante la gestión en materia de seguridad de Daniel Scioli.El “caso Candela” se conoció por el homicidio de Candela Sol Rodríguez, una niña de 11 años, quien fue secuestrada y asesinada en Hurlingham. Su desaparición generó una intensa búsqueda durante nueve días, hasta que se cuerpo fue hallado en un descampado. El crimen expuso las fallas en la investigación y el accionar de la policía bonaerense.En tanto, el "caso Pomar" está identificado con la desaparición de Fernando Pomar, Gabriela Viagrán y sus dos hijas mientras viajaban en auto desde José Mármol hasta Pergamino. Durante 24 días, la familia fue intensamente buscada por la policía hasta que finalmente fueron hallados sin vida a la vera de la Ruta 31. Se determinó que habían sufrido un accidente automovilístico, pero la demora en encontrarlos desató fuertes críticas a la gestión provincial.Previo a la entrevista, el titular del PJ bonaerense había manifestado su postura a través de un comunicado oficial del partido, en el que calificó las palabras de Milei como un “acto de gravedad institucional” y lo acusó de “agredir a los bonaerenses que eligieron democráticamente a sus representantes”. En esa línea, instó al Presidente a dejar de promover enfrentamientos.