Carlos Melconian: Milei pasó de cerrar el Banco Central a capitalizarlo

En diálogo con A24, Carlos Melconian criticó al Gobierno e indicó que “Milei pasó de cerrar el Banco Central a capitalizarlo”.“Hay un relato, opuesto al anterior, pero hay un relato, como va a haber cuando se firme el acuerdo con el Fondo Monetario. Se va a profundizar el relato”, cuestionó el economista.Melconian rechazó la posibilidad de “dolarizar” la economía y remarcó: “Se está pidiendo para ganar en tranquilidad que se descarte formalmente la dolarización, pero el Gobierno no lo va a hacer”.En ese sentido, señaló que “el éxito de este programa económico, si algún día lo tuviese, es la vuelta a la aceptabilidad del peso”.El economista subrayó que "si hoy se suelta el tipo de cambio, entramos en otra fantasía, estás re contra lleno de pesos".“Si yo quiero comprar dólares, tiene que haber alguien que los venda. El vendedor se queda con mis pesos y esto se da en un proceso de suba de precios. Hay más compradores que vendedores de dólares y empieza a aumentar el precio”, explicó.“Eso de hacerse el guapo, de que no emitimos y que no hay pesos... no jodan con eso, porque no es así”, sentenció.