Tras los dardos de Adorni, Lospenatto apuntó contra LLA: ¿El PRO es bueno de un lado de la General Paz y es malo del otro?"

La candidata a legisladora porteña por el PRO y actual diputada nacional, Silvia Lospennato, expresó nuevamente su malestar por la falta de un acuerdo político entre su partido y el de La Libertad Avanza (LLA) tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como en la provincia de Buenos Aires.En declaraciones a AméricaTV, Lospennato destacó las inconsistencias de no alcanzar un acuerdo uniforme en ambas zonas, mientras hay conversaciones para sellar una lista conjunta en el distrito bonaerense.“Creo que la coherencia es un valor de los políticos. ¿El partido es bueno de un lado de la avenida General Paz y es malo del otro lado?”, lanzó la legisladora nacional, luego de que ambos partidos decidieron presentar listas separadas en CABA, mientras que exploran la posibilidad de una coalición en la provincia bonaerense.La primera candidata a la Legislatura porteña del PRO se refirió también a los logros de la gestión porteña. “Nuestro superávit fiscal se logra sin interrumpir la obra pública, que es lo que nos piden los vecinos, que haya más obra pública. Tenemos cuatro años de equilibrio fiscal para mostrar en la Ciudad”, precisó.Lospennato volvió a manifestar su preocupación por los efectos negativos que pueda tener la fragmentación del voto antikirchnerista en las elecciones legislativas. “Lamentamos que esta división del voto tenga más posibilidad el kirchnerismo de ganar la elección”, expresó con tono crítico.Sin embargo, insistió que el partido fundado por Mauricio Macri es la mejor opción en los comicios locales: “La solución solo la puede dar el equipo PRO. Nosotros no negamos los problemas. Invertimos para resolverlo”.“Creo que lo que la gente quiera apoyar al Gobierno, esa es la elección de octubre. El porteño es un votante muy sofisticado. (Que vote al PRO) no quiere decir que esté en desacuerdo con el presidente”, sostuvo, y finalizó: “El porteño sabe que quien más ama a la ciudad es el PRO”