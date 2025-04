Oficial: ésta es la foto de la tumba donde descansarán los restos del papa Francisco cerca del Vaticano

El Vaticano difundió de manera oficial la foto de la tumba donde descansarán los restos del papa Francisco, una vez que concluya el funeral en la basílica de San Pedro y sea sepultado allí el sábado en una ceremonia a la que asistirán jefes de Estado y líderes de todo el mundo.En la imagen que difundió el Vaticano se observa la tumba que albergará el cuerpo de Jorge Bergoglio desde el próximo sábado en la Basílica de Santa María la Mayor.La misma fue realizada en mármol de Liguria y, por pedido del pontífice argentino, cuenta con una sola inscripción: "FRANCISCUS". Además, cuenta con una reproducción de su cruz pectoral, tal como había dejado escrito Francisco en su testamento.La tumba estará, como pidió también el fallecido líder de la Iglesia Católica, entre la Capilla Paulina, Capilla de la Salus Populi Romani, y la Capilla Sforza de la Basílica de Santa María la Mayor, cerca del Altar de San Francisco.El entierro del jesuita argentino será el primero de un pontífice fuera del Vaticano desde el papa Leon XIII en 1903, según informó la agencia internacional AFP.En su testamento, Francisco había pedido que el sepulcro esté "en la tierra, sencillo, sin decoración particular y con la única inscripción: Franciscus”.“Los gastos para la preparación de mi entierro serán cubiertos por la suma del benefactor que he dispuesto que sea trasladada a la Basílica Papal de Santa María la Mayor y de la cual he dado instrucciones oportunas al Monseñor Rolandas Makrickas, Comisionado Extraordinario del Capítulo Liberiano”, se extrae del documento.La Santa Sede anunció que habrá más de 50 jefes de Estado y 10 monarcas en el último adiós al papa Francisco de este sábado. Entre los presentes estarán Javier Milei, Donald Trump, Lula da Silva y Volodimir Zelenski.La Oficina de Protocolo de la secretaría de Estado vaticano confirmó que “por el momento” son 130 las delegaciones que participarán en las exequias solemnes. Se dispuso un operativo de máxima seguridad por la presencia de los líderes mundiales en la Santa Sede.El Papa Francisco descansará en Santa María la Mayor. Fue el templo que visitó Bergoglio la mañana siguiente de haber sido elegido como jefe de la Iglesia. Como cardenal, también iba a rezar allí cada vez que visitaba Roma, delante de la imagen de Salus Populi Romani. Protectora del Pueblo Romano: una advocación de la Vírgen también conocida como Santa María de las Nieves.Esta última denominación proviene de los últimos tiempos de la Roma imperial. En el lugar donde está emplazada la iglesia, sobre el Esquilino, vivía un matrimonio de patricios que pidió a Dios una indicación para levantar un templo cristiano. La tradición dice que Dios envió esa señal: una nevada insólita, en pleno agosto. Allí se levantó entonces la basílica, sobre un antiguo santuario pagano dedicado a la diosa Cibeles. Hacia el siglo V el templo fue dedicado a la Virgen María. Fue el primero de la historia.La imagen de Salus Populi Romani está instalada en un altar de la capilla Borghese. Descansan allí varios papas predecesores de Francisco.Entre ellos, Paulo V, el papa Borghese, célebre mecenas de Gian Lorenzo Bernini, el gran escultor del barroco que fue sepultado en la misma basílica. Paulina Bonaparte, hermana de Napoleón, casada con el príncipe Camillo Borghese, también está enterrada en la capilla familiar.La tumba estará allí, pero no tendrá la monumentalidad y los lujos de los mausoleos de Clemente IX, Pío V o Sixto V. El lugar elegido por el Papa argentino fue un altar pequeño, ubicado sobre la izquierda del hall de entrada de la capilla.