Kicillof pidió que investiguen a Kristalina Georgieva por "violar el reglamento del FMI" al mostrar "apoyo explícito al oficialismo"

Este lunes, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires,, envió una carta al Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) en donde exige la "investigación sobre la conducta de Kristalina Georgieva", titular del mismo organismo, tras haber incitado a la Argentina a "mantener el rumbo del cambio" en las próximas elecciones legislativas de octubre., denunció Kicillof en su cuenta de X."No solo intervino en nuestro proceso electoral, sino que llegó a posar en una foto oficial luciendo un pin partidario de La Libertad Avanza, un hecho absolutamente inédito", cuestionó el jefe de Gobierno bonaerense, quien además, subrayó que su postura en claro apoyo a la administración dey a las políticas económicas de Luis Caputo,Al cerrar, remarcó: "Exigimos una rectificación inmediata y una investigación interna para determinar si corresponde su remoción. El Fondo no debe mandar sobre las decisiones del Gobierno Argentino y mucho menos sobre la voluntad electoral del pueblo argentino".En la carta que firmó Kicillof, señala que las palabras de la funcionaria "no pueden ser interpretadas de otra manera que como lo que son: una demostración del interés de la Sra. Georgieva en el éxito electoral del oficialismo en la República Argentina", a la vez en que destaca que, la misma, "se entrometió en el proceso electoral argentino".Previo a este posteo, la expresidentahabía publicado una crítica titulada "Che Kristalina", bajo la misma idea. Asimismo, apenas se divulgó el episodio, ocurrido durante una conferencia del FMI en Washington D.C, el Partido Justicialista Nacional (PJ) repudió públicamente la actitud de Georgieva.Esta última, calificó de "riesgo", el hecho de que en octubre las elecciones legislativas puedan derivar en una "desviación" al "cambio" propuesto por el Gobierno libertario como eslogan de la campaña que lo llevó al poder. "¿Cuáles son los riesgos? Domésticamente, el país irá a elecciones en octubre próximo y es importante que no se descarrile la voluntad de cambio (...) Insto a la Argentina a mantener el rumbo", sostuvo la directora de la entidad.