Feriado por el Día del Trabajador: ¿cómo funcionarán los servicios?

Este jueves 1° de mayo se conmemora el Día del Trabajador en Argentina y en otras partes del mundo, por lo que muchas personas no deberán presentarse a trabajar. Por lo tanto, gran cantidad de comercios y servicios no estarán operativos.El transporte público como colectivos, subtes y trenes tendrá servicios limitados, en concordancia con los horarios de feriados o domingo. Las frecuencias estarán ajustadas a la menor demanda de pasajeros. Por lo tanto, se recomienda prever tiempos de viajes más amplios.Las entidades bancarias no abrirán sus puertas para la atención al público. Sí estarán operativos el home banking y los cajeros automáticos. En caso de necesitar retirar dinero y que no haya disponible en las sucursales bancarias, se lo podrá hacer a través de supermercados y farmacias adheridas al sistema.Varias cadenas de supermercados permanecerán cerradas, mientras que los locales más chicos pueden funcionar con un horario reducido. Es decir, los rmercados de barrio podrán adherirse o no al feriado según lo decida cada comercio. La apertura de estos comercios dependerá de cada marca.Escuelas: cerradas.Bancos: las oficinas bancarias permanecerán cerradas todo el fin de semana largo. Funcionarán los cajeros -sin recargas- y el home banking. También se podrá extraer dinero de comercios adheridos.Cementerios: las inhumaciones en los Cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizarán en el horario de 7.30 a 14 horas a destino, recepcionándose el último trámite a las 13 horas e iniciando la última inhumación a las 13.30.Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y Dirección General de Rentas: cerradas.Sedes Comunales: cerradas.Registro Civil: permanecerá cerrado. Funcionará sólo la guardia de defunciones de 8 a 12 horas.Recolección de residuos: el servicio funcionará de manera habitual.Estacionamiento: estará permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21 horas. El estacionamiento medido no tendrá vigencia. Todas las excepciones están señalizadas con cartelería, ya sea porque se puede estacionar donde la norma dice que está prohibido o viceversa. En pasajes, arterias que cuenten con Metrobús, calles de convivencia y en el espacio paralelo a las ciclovías está prohibido las 24 horas.Subtes y Premetro: el jueves funcionará con horario de domingo/feriado, es decir de 8 a 21/22 horas.