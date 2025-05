Milei celebró las victorias en Salta capital y Chaco: "La Libertad arrasa"

El presidente Javier Milei celebró en redes sociales las victorias de La Libertad Avanza (LLA) en la capital de Salta y en la provincia de Chaco con la alianza que su partido hizo con la Unión Cívica Radical. Además reivindicó el rol de su hermana Karina en el armado libertario a nivel nacional.Con respecto a las elecciones en la capital salteña, el mandatario destacó el resultado que obtuvo LLA y festejó en la categoría senadores con Roque Cornejo. "La Libertad Arrasa en Salta", publicó la cuenta oficial del partido libertario y reposteó Milei. "Felicitaciones Roque Cornejo y María Emilia Oro por arrasar en esa elección. Vamos a llevar el modelo del Presidente Javier Milei a cada rincón de Argentina", manifestó el oficialismo nacional.En otro tuit, el Presidente replicó el triunfo en Chaco, donde se impusieron los candidatos de la UCR aliados con los libertarios. En segundo lugar quedó el PJ representado por el ex gobernador Jorge Capitanich. "La Libertad Avanza arrasa en toda la Provincia de Chaco: La Libertad Avanza +Chaco: 44% Capitanich: 36%. Milei y Zdero destruyeron al kirchnerista de Capitanich", reza el tuit de Iñaki Gutiérrez que compartió el mandatario.También destacó el rol de la presidenta de LLA y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en el armado libertario a nivel nacional. "Ella es el jefe. No más palabras Sr. Juez. Viva La Libertad Carajo", escribió el Presidente en una publicación acompañada por la foto de su hermana.La fuerza oficialista, Alianza por la Unidad de los salteños se impuso este domingo en las elecciones legislativas de esa provincia, al obtener 11 de las 12 bancas del Senado que estaban en juego, con el 98,75 por ciento de las mesas escrutadas.En tanto, La Libertad Avanza (LLA) se impuso en la capital con el 35,04 por ciento de los votos para el Senado sobre la lista oficialista que encabeza Bernardo Biella, y que obtuvo el 30,59. De esta manera, el libertario Roque Cornejo se quedó con la banca de senador por el distrito Capital.Pasadas las 21 horas, el frente entre el radicalismo y la Libertad Avanza lograba el 44 por ciento de los votos y está obteniendo 8 de las 16 bancas en juego, según los primeros resultados electorales. Su principal opositor, el ex gobernador Jorge Capitanich obtiene el 34,86 por ciento de los votos y se acerca a conseguir bancas, mientras la agrupación del peronismo disidente primero Chaco consigue el 10,63 por ciento de los votos.El Frente Chaco Puede+Libertad Avanza impulsado por el gobernador radical Leandro Zdero consigue 80.074 votos, mientras que Chaco Merece Mas obtiene 62.727 sufragios.