Wado de Pedro advirtió: "Están despertando a la militancia, a la resistencia y a la organización de los peronistas"

El senador peronista Eduardo 'Wado' de Pedro advirtió este martes que, con la confirmación de la condena contra la expresidenta Cristina Kirchner por parte de la Corte Suprema, "están despertando a la militancia, a la resistencia y a la organización de los peronistas". "Esta decisión de la Corte busca dejar a los argentinos y las argentinas desamparados y sin esperanzas. Quieren que nunca más el pueblo se anime a pelear por sus derechos. Quieren que nunca más haya líderes valientes como @CFKArgentina que se enfrenten a este gobierno cómplice de la mafia", publicó De Pedro en su cuenta de X.Además, el senador advirtió: "Pero se equivocan. Con este fallo están despertando a la militancia, a la resistencia y a la organización de los peronistas. Vamos a estar junto a Cristina siempre, y junto a los que quieren volver a poner de pie a nuestra Patria".Con duras críticas al Poder Judicial, la expresidenta Cristina Kirchner se pronunció enfáticamente desde la sede del Partido Justicialista Nacional minutos después de que la Corte Suprema confirmara su condena a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad. "Al cepo al salario del gobierno de Javier Milei, ahora el partido judicial le agrega el cepo al voto popular", declaró la exmandataria en la puerta del edificio ubicado en Matheu 130, en la Ciudad de Buenos Aires.Kirchner enfatizó que esta decisión no es obra de los jueces, a quienes calificó de "tres monigotes" que "responden a mandos naturales muy por arriba de ellos", sino del "poder económico concentrado de la República Argentina". "En realidad, a este cepo no lo pone este triunvirato de impresentables que funge como una ficción de la Corte Suprema. No se confundan: son tres monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos. Que nadie se confunda. Tampoco es la oposición. Es el poder económico concentrado de la República Argentina", advirtió Cristina.