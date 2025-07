El exdirector del Museo Nacional fulminó al Gobierno: "Hay un abandono grande del Estado"

El extitular del Museo Histórico Nacional Gabriel Di Meglio, recientemente desplazado de su cargo, lanzó duras críticas al Gobierno por el "gran abandono de lo patrimonial” que demuestra su política. En declaraciones televisivas, también advirtió sobre las consecuencias de no sostener las instituciones públicas, algo que considera una ofensiva inédita contra el rol del Estado en Argentina.Durante una entrevista el miércoles por la noche, el historiador sostuvo que la visión de La Libertad Avanza va más allá de las críticas habituales a la gestión estatal. “Esta es la primera vez que no hay una crítica parcial hacia el Estado, sino que es total. Está la idea de que el Estado está mal, y es una novedad para Argentina porque el Estado cumplió un papel fundamental en el país”, señaló. A su juicio, este enfoque puede generar “consecuencias imprevistas” sobre servicios y políticas históricamente estructurales.Di Meglio también cuestionó la postura del oficialismo frente a fechas emblemáticas, como el Día de la Independencia, y temas vinculados a la soberanía nacional. “La independencia, que habla de la soberanía, es un tema que no parece estar en la agenda en lo más mínimo”, apuntó. En ese sentido, prestó especial atención al hecho de que un gobierno pueda sostener altos niveles de popularidad a pesar de “haber abandonado cuestiones que parecían fuertes, como Malvinas”.Consultado sobre su despido, el historiador explicó que no recibió explicaciones oficiales. “Me echaron la semana pasada e iba a seguir hasta fin de mes, pero como iba a hacer una visita despedida, adelantaron el despido. No me dieron el motivo”, relató. A su vez, señaló que los rumores apuntan a sus declaraciones en medios sobre la falta de presupuesto en el área de museos, y mencionó que “también hay una discusión sobre el sable de San Martín, que pudo haber tenido que ver”.El exdirector consideró que si no se realiza al menos una inversión mínima en el sostenimiento de los patrimonios históricos, se producirá un daño irreversible. “Si hay un abandono total del Estado, habrá problemas”, advirtió, en relación al deterioro progresivo de espacios culturales y museos públicos. Según afirmó, recibió numerosas muestras de apoyo tras su salida.Por último, anticipó que este sábado brindará una charla en las afueras del Museo Histórico Nacional, a modo de despedida. “La charla la voy a hacer del lado de afuera del museo y después la gente podrá entrar, si quiere. Hablaré de la historia popular. Será como una especie de acto despedida”, concluyó.