La Iglesia reclamó mayor "presencia del Estado ante el avance del narcotráfico" tras el triple femicidio en Florencio Varela

La Iglesia manifestó su solidaridad con las familias de Morena, Brenda y Lara, las víctimas del triple femicidio, y sostuvo que se trata de “un episodio trágico, producto del avance del narcotráfico, especialmente en los barrios más vulnerables de nuestro país”.
A través de la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia, la Iglesia lamentó el asesinato a las tres jóvenes de 15 y 20 años, y planteó la necesidad “de la presencia del Estado, a través de los órganos de justicia y de seguridad, a fin de sostener a cada una de las instituciones que están presentes en los barrios”.
Asimismo, sostuvo que de esa manera se podrán brindar “respuestas efectivas, la fuerza del consuelo y el abrazo de la fraternidad”, ante este flagelo.
También recordó las palabras del papa Francisco pronunciadas en la audiencia general del 26 de junio de 2024: “¡Cuántos traficantes de muerte hay, porque los traficantes de drogas son traficantes de muerte, impulsados por la lógica del poder y del dinero a toda costa! Y esta plaga, que produce violencia y siembra sufrimiento y muerte, exige un acto de valentía por parte de toda la sociedad”.
El texto, fechado este 26 de septiembre, lleva la firma del cardenal Vicente Bokalic y de monseñor Pedro Cannavó, referentes episcopales nacionales, y de los presbíteros Cristian Viscardi y Leonardo Silio, coordinadores nacionales, según informó el sitio web oficial del Vaticano.