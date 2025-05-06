El Gobierno anunció el "plan platita" para las Fuerzas Armadas: descuentos de hasta el 50% en distintos rubros

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este miércoles la creación de un nuevo programa de beneficios para todo el personal del sistema de Defensa Nacional, que incluye descuentos de hasta el 50% en una amplia gama de rubros y que alcanzará a un universo de un millón de personas. La medida, oficializada en el Boletín Oficial, fue presentada como un acto de "reivindicación histórica"."Durante décadas, nuestras fuerzas fueron humilladas, maltratadas, olvidadas, destinadas a servir en el peor de los mundos. Este Gobierno abraza a quienes arriesgan su vida para salvar la de sus compatriotas", afirmó Adorni durante su conferencia de prensa en Casa Rosada."Solo puede considerarse digno aquel país que respeta y admira a sus Fuerzas Armadas", sostuvo Adorni, quien adelantó que el ministro de Defensa, Luis Petri, brindará más detalles en las próximas horas.El nuevo "PROGRAMA FAMILIA MILITAR" está destinado a un amplio universo que incluye a militares en actividad y retirados, personal civil, reservistas, veteranos de Malvinas y familiares de caídos en cumplimiento del deber.Según supo Noticias Argentinas, el programa funcionará a través de una plataforma digital y ofrecerá descuentos en colegios, universidades, tiendas de ropa, artículos del hogar, hoteles, supermercados y gimnasios, entre otros. Adorni fue enfático al aclarar que la iniciativa se implementa mediante una "articulación público-privada", lo que significa que el costo "será íntegramente absorbido por el sector privado", sin generar gastos para el Estado.