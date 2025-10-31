31.10.2025 / SALUD

Insólito: el Gobierno cruzó a los gremios por la toma en el Garrahan y apuntaron al gobernador Kicillof

El Gobierno, a través de su vocero presidencial y del ministro de Salud, acusó a ATE y APyT de "politizar" el conflicto en el hospital pediátrico y vinculó el reclamo con la deuda de IOMA.




La tensión en el Hospital Garrahan escaló este viernes luego de que representantes de los gremios ATE y APyT tomaran oficinas administrativas en protesta por los descuentos aplicados a trabajadores que realizaron paros durante el último mes. Desde el Ejecutivo nacional, el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro de Salud, Mario Lugones, repudiaron la medida y la calificaron como un “accionar político”.

“Mientras el Garrahan mejora su infraestructura y reabre quirófanos, algunos gremios vuelven a politizar, usando la violencia y tomando oficinas por la fuerza”, afirmó Adorni en su cuenta de X. El funcionario aprovechó para cuestionar al gobernador Axel Kicillof al recordar que IOMA mantiene una deuda con el hospital de más de $6.300 millones. “Ya es hora de que la provincia se ponga al día”, señaló.

En la misma línea, Lugones advirtió que “no se va a permitir que la casta sindical ni los grupos violentos vuelvan a poner sus intereses por encima de los chicos”. Según explicó, los descuentos salariales responden a la política oficial de que “el que para no cobra”. “Quienes pararon nueve veces el último mes tuvieron descuentos, y es justo”, sostuvo.

El ministro - cuya gestión es polémica también por el escándalo del fentanilo - destacó además que la protesta coincidió con el anuncio de un aumento presupuestario de $20 mil millones para el hospital, decisión que, según dijo, demuestra que el reclamo “no tiene nada que ver con la defensa de los trabajadores, sino con la vieja práctica de usar al Garrahan como bandera política”. “Hoy cada peso se invierte en tecnología, equipamiento y en el equipo de salud. El Garrahan es de los chicos y sus familias, no de los que buscan mantener privilegios”, concluyó.

Lo más leído

1

La CGT advirtió al Gobierno que si la reforma laboral "es para retroceder, no va a haber ninguna negociación"

2

Tras ganar con el 40% a nivel nacional, Milei prepara la reforma laboral: los puntos principales

3

Con el escrutinio definitivo, Fuerza Patria recortó 4 puntos y la brecha con La Libertad Avanza se acortó a menos de 6 puntos

4

La izquierda queda como tercera fuerza a nivel país y Bregman vuelve al Congreso con más del 9%

5

La Corte Suprema confirmó el sobreseimiento de Boudou

Más notas de este tema

Tras el duro revés en las elecciones, Pullaro presentó el Presupuesto 2026: cuáles son sus ejes

31/10/2025 - Provincias

Tras el duro revés en las elecciones, Pullaro presentó el Presupuesto 2026: cuáles son sus ejes

Lamelas en Argentina: los detalles de la llegada del flamante embajador

31/10/2025 - ESTADOS UNIDOS

Lamelas en Argentina: los detalles de la llegada del flamante embajador

El presidente Milei viajará a Bolivia para la asunción de Rodrigo Paz

31/10/2025 - ASUNCIÓN PRESIDENCIAL

El presidente Milei viajará a Bolivia para la asunción de Rodrigo Paz

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.