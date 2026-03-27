27.03.2026 / Política

Con dardos a Cristina Kirchner y Axel Kicillof, Milei habló en cadena nacional por YPF: "Nosotros lo hicimos posible"

Con el objetivo de recuperar la agenda en medio del escándalo que involucra a Manuel Adorni, el Presidente encabezó una cadena nacional (grabada) para adjudicarse la victoria judicial por la expropiación de la petrolera en 2012.




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