Crisis: más del 50% de los jóvenes de barrios populares se endeudó para cubrir gastos corrientes

Según un relevamiento del Instituto Universitario CIAS, el deterioro de las condiciones económicas entre los jóvenes de barrios populares empujó al 57% de los hogares a endeudarse para afrontar gastos corrientes, un contexto que se torna cada vez más dramático por la caída de los ingresos, el aumento del desempleo y la creciente precarización laboral.El informe señala que el recurso al endeudamiento se produce, en la mayoría de los casos, fuera del sistema financiero formal. Del total de quienes tomaron deuda, el 68% recurrió a familiares o amigos, el 39% acudió a prestamistas de barrio y el 19% obtuvo financiamiento en comercios de cercanía. En contraste, apenas el 6% accedió a créditos del circuito formal, mientras que las aplicaciones y billeteras virtuales tuvieron una participación mayor que las tarjetas de crédito.Entre quienes redujeron gastos, cuatro de cada diez recortaron la compra de alimentos, mientras que otros disminuyeron el consumo de ropa y calzado, actividades recreativas y el pago de algunos servicios.Ese escenario se da en un mercado laboral que continúa mostrando dificultades para los menores de 29 años. Según datos del INDEC citados en el informe, la desocupación en ese segmento pasó del 13,2% al 16,6% entre fines de 2023 y el mismo período de 2025, mientras que el 57,6% de los jóvenes ocupados se desempeña en la informalidad.A ese panorama se suma la pérdida del poder adquisitivo debido a que los ingresos permanecen 16,5% por debajo del promedio registrado entre enero y septiembre de 2023, de acuerdo con datos de Equilibra recuperados por Ámbito. Los asalariados privados sufrieron un retroceso mensual del 3% en su poder de compra, mientras que los empleados públicos registraron una caída interanual del 10,1%.