Georgieva elogió el ajuste de Milei, pero admitió que la transformación económica de Argentina llevará tiempo"

De regreso a Washington, la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, contó este viernes sus impresiones y el balance de su visita de dos días a la Argentina, donde se reunió con autoridades del Gobierno, empresarios, estudiantes y viajó además a conocer Vaca Muerta. La economista búlgara elogió la estabilización del país, destacó que “los logros requieren persistencia y pueden llevar más de lo esperado”. En paralelo, reveló intimidades de su gira como la camiseta de Messi que le regaló el ministro Luis Caputo y su charla con una maquilladora y una famosa tanguera.“Mi primer encuentro en Buenos Aires comenzó con un regalo inesperado. El ministro de Economía Luis Caputo me regaló una camiseta de la selección argentina con mi nombre y el número 10, el icónico número de Messi”, escribió Georgieva en un blog en la página del FMI.Se trató de la primera actividad de Georgieva, el lunes, cuando visitó al ministro y al jefe del Banco Central, Santiago Bausili. Luego se encontró con estudiantes y empresarios. El martes, viajó a Vaca Muerta. Fue la primera vista de una directora gerente en 8 años al país que hoy es el mayor deudor del organismo.“Fue un comienzo adecuado para mi primera visita oficial. Cuando Messi finalmente levantó el Mundial en Qatar tenía 35 años, una edad en la que muchos futbolistas ya se han retirado. Su triunfo fue la culminación de años de perseverancia, contratiempos y dedicación incansable. Subrayó lo genial que es y que los logros requieren persistencia y pueden tardar más de lo esperado”, manifestóEn ese sentido, agregó: “La transformación económica sigue un camino similar. Restaurar la estabilidad es difícil. Hacer que perdure es aún más difícil. Las mayores recompensas solo llegan tras años de persistencia”.“Eso se me quedó grabado durante mi visita a Argentina esta semana. Dondequiera que iba, me encontraba con gente mirando más allá de los desafíos actuales y preguntándose en qué podría convertirse su país en la próxima década. Para un país que ha pasado gran parte de su historia reciente centrado en la próxima crisis, desplazando la atención a un horizonte más largo me pareció la señal más alentadora de todas”, expresó.Luego, se refirió a lo que calificó como una “estabilización impresionante”. “Argentina enfrentó uno de los momentos económicos más difíciles de su historia moderna”, planteó, y afirmó: “Hoy en día, la situación es notablemente diferente”.Y describió: “Argentina ha logrado dos años consecutivos de superávits fiscales primarios por primera vez en 15 años. La economía está creciendo. La inflación ha caído hasta alrededor del 30 por ciento. La pobreza ha disminuido. El banco central está reconstruyendo las reservas internacionales. Los costes de endeudamiento soberano han caído. Las principales agencias de calificación crediticia han mejorado el país. Además, más se han aprobado más de 45.000 millones de dólares en proyectos de inversión”, señaló .“Estos logros reflejan el compromiso con la estabilidad y las acciones políticas decididas de la administración de Javier Milei y, sobre todo, la perseverancia del pueblo argentino”, dijo.“La estabilización le devuelve a un país algo que no se puede medir fácilmente: el tiempo. Cuando las familias creen que los precios se mantendrán estables, empezarán a ahorrar en lugar de simplemente protegerse de la inflación. Cuando las empresas creen que las políticas seguirán siendo predecibles, invierten durante años en lugar de meses. Los bancos conceden crédito a largo plazo. Los gobiernos pueden centrarse en mejorar las instituciones en lugar de responder a la próxima emergencia”, afirmó.“En otras palabras, la estabilidad extiende el horizonte temporal de un país. Sé lo transformador que puede ser eso porque lo viví en mi propio país”, aseguró.En este marco, Georgieva describió un panorama global actual “cada vez más incierto” y señaló que los patrones del comercio están cambiando. Las tensiones geopolíticas siguen elevadas. La inteligencia artificial está transformando industrias y mercados laborales a una velocidad asombrosa. El capital es cada vez más selectivo, fluyendo hacia países que combinan políticas sólidas con instituciones predecibles.“En este entorno, la estabilidad macroeconómica no solo es deseable, sino que es un requisito previo para atraer inversiones, crear empleo y mantenerse competitivos”, enfatizó.Según la jefa del Fondo, Argentina tiene gran potencial. “Vi esa oportunidad muy claramente en los yacimientos petrolíferos y gasíferos de Vaca Muerta”, señaló.“Hace tiempo que Argentina cuenta con recursos naturales de clase mundial. Sin embargo, Vaca Muerta demuestra que también cuenta con ingenieros talentosos, emprendedores y líderes públicos y privados comprometido con su desarrollo. Y lo está haciendo en un momento en que el mundo busca suministros energéticos seguros y fiables”, afirmó.Y añadió que hay oportunidades en otros sectores, más allá de Vaca Muerta. “La inversión minera se está acelerando, los servicios basados en el conocimiento exportan casi 10.000 millones de dólares anualmente, y la agricultura sigue siendo uno de los sectores más competitivos del mundo. Más allá de sus recursos naturales, Argentina presume de un nivel mundial emprendedores, universidades sólidas y talento humano excepcional”, destacó.De todas maneras, Georgieva admitió que el desafío para la siguiente fase es “asegurar que estas oportunidades se extiendan a toda la economía”. “Ese mensaje quedó claro en mis conversaciones con líderes empresariales. Dieron la bienvenida a la la renovada estabilidad del país y la creciente confianza de los inversores, mientras que se subraya la importancia de reducir las barreras a la inversión y ampliar la recuperación a más sectores”, manifestó.Por otra parte, contó una conversación que tuvo una maquilladora llamada Marina que la asistió en Buenos Aires. “Me dijo que trabaja en tres empleos y que la vida sigue siendo difícil. Sin embargo, también contó que ella espera que el país siga firme. Sus circunstancias no han cambiado de la noche a la mañana. Lo que ha cambiado es su confianza en que el proceso puede durar”.También contó una charla que mantuvo con la famosa bailarina de tango Mora Godoy. “Más allá de su célebre carrera, ha construido una escuela de baile y ofrece becas a jóvenes que de otro modo quizá nunca tendrían la oportunidad aprender. Historias diferentes, profesiones distintas, pero ambas reflejaban la misma creencia de que invertir hoy en día puede crear oportunidades mañana”, dijo.También contó que había escuchado esa misma idea durante un encuentro con estudiantes que mantuvo en el Palacio Libertad. “Sus preguntas no eran sobre los siguientes seis meses. Trataban sobre inteligencia artificial, innovación, liderazgo y el lugar de Argentina en la economía global. Querían saber cómo podría competir su país, no solo el año que viene, sino en las próximas décadas”, indicó.“A lo largo de estas conversaciones con líderes empresariales, trabajadores y estudiantes, escuché un tema común, un mensaje alentador: Argentina empieza a mirar más allá de la próxima crisis hacia las oportunidades”, sostuvo.“Al final, el éxito no se medirá solo por una menor inflación, reservas más fuertes o una mayor salud en las finanzas públicas. Se medirá según si más empresas invierten, tanto pequeñas como medianas, si las empresas se expanden, los trabajadores encuentran mejores empleos y salarios más altos, y más argentinos ven el beneficio del crecimiento económico en su vida diaria”, planteó.“Nuestro papel es apoyar las políticas e instituciones que hacen posible la estabilidad duradera. La propuesta del gobierno para un banco central más fuerte e independiente puede ayudar a garantizar que el progreso sobre la inflación perdura. Un marco duradero de responsabilidad fiscal, con normas claras y sólidas instituciones, pueden ayudar a los futuros gobiernos a preservar los logros duramente obtenidos hoy”, afirmó.“Estas reformas permiten a las familias planificar, a las empresas pedir préstamos e invertir, y a los gobiernos a mirar más allá de la próxima crisis”.Georgieva resaltó que sin embargo “la transformación económica de Argentina también llevará tiempo". "El país ha sentado las bases para un futuro más estable. El desafío ahora es mantener el rumbo, seguir construyendo las instituciones, confianza y oportunidades que permitirán que el progreso actual se convierta en prosperidad duradera”, concluyó.