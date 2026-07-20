Asia se suma a la UEFA y CONCACAF contra el plan de privatización de la FIFA

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) se sumó al frente de rechazo que ya habían abierto UEFA y Concacaf contra el proyecto de FIFA para introducir inversión privada en sus principales competencias. La decisión representa un nuevo golpe político para Gianni Infantino, en medio de una escalada de cuestionamientos por la gobernanza del organismo y por el futuro comercial del Mundial.La AFC expresó que se solidariza con UEFA y Concacaf por la “profunda preocupación” que genera la propuesta de FIFA. El planteo apunta al proyecto conocido como FIFA Forward Enterprise, una iniciativa que busca habilitar la venta de participaciones comerciales vinculadas a la Copa del Mundo y otros torneos del organismo a inversores privados.La Confederación Asiática no solo rechazó el contenido de la propuesta, sino también la forma en que FIFA avanzó con el proyecto. En su comunicado, sostuvo que el caso expuso deficiencias fundamentales en los procesos de consulta y toma de decisiones del organismo.La AFC afirmó que las principales preocupaciones sobre gobernanza, proceso institucional y consulta efectiva siguen sin respuesta. Por eso, instó a FIFA a realizar una revisión urgente de su marco de gobernanza y de sus mecanismos de decisión.El planteo va más allá de una diferencia puntual sobre un modelo de negocios. La crítica apunta a cómo se define el futuro comercial de las competencias más importantes del fútbol mundial y a qué nivel de participación tienen las confederaciones y federaciones nacionales en esas decisiones.La posición asiática se suma a la de UEFA, que rechazó de manera tajante la posibilidad de que la Copa del Mundo sea tratada como un producto de inversión. Concacaf también se pronunció contra el plan y pidió que cualquier discusión futura avance por los canales institucionales correspondientes.El rechazo asiático no incluyó, por ahora, una amenaza formal de boicot como la que planteó UEFA. No obstante, la incorporación de la AFC al rechazo cambia el equilibrio político dentro de FIFA. UEFA cuenta con 55 asociaciones miembro, Concacaf con 41 y la AFC con 47. En conjunto, las tres confederaciones reúnen 143 federaciones, sobre un total de 211 miembros de FIFA.Ese número supera ampliamente el umbral de una mayoría simple dentro del Congreso de FIFA. Por ese motivo, si las asociaciones acompañan la posición expresada por sus confederaciones, el proyecto quedaría prácticamente sin margen para avanzar en los términos actuales.La situación deja a Infantino frente a dos alternativas: intentar renegociar el contenido de la propuesta para construir un consenso más amplio o retirar el plan ante el rechazo de una parte mayoritaria del mapa futbolístico.Por ahora, Conmebol, la Confederación Africana de Fútbol y Oceanía no fijaron una posición pública de igual alcance.