Kicillof se suma al Congreso Panamericano en Montevideo junto a dirigentes de la región

El III Congreso Panamericano se reunirá entre el 21 y 23 de agosto en Montevideo, donde unos 100 dirigentes de países de la región participarán, entre ellos el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con el objetivo de construir una agenda ante el avance de los gobiernos de derecha.El evento será encabezado en el Palacio Legislativo por el presidente anfitrión, Yamandú Orsi, de uno de los pocos gobiernos de centro izquierda en Sudamérica, junto al de Brasil.De la jornada participarán también la dirigente chilena Jeannette Jara, la ex vicepresidenta uruguaya Lucía Topolansky; el ex presidente colombiano Ernesto Samper y legisladores demócratas de Estados Unidos. Por su parte, Kicillof asistirá acompañado por el diputado Jorge Taiana y el legislador del Parlasur Gabriel Fuks.El evento busca desafiar el giro que dio la región en el último tiempo, con mayoría de gobiernos de derecha y alineados fuertemente en el tablero internacional con la gestión estadounidense de Donald Trump.El congreso abordará ejes como la integración económica, la reindustrialización, la soberanía digital, la seguridad, el multilateralismo y las políticas de bienestar y cuidados, bajo el lema “Solidaridad entre los pueblos. Soberanía entre las naciones”.El Congreso Panamericano tuvo su primera edición en Bogotá, convocada por el entonces presidente de Colombia, Gustavo Petro y la segunda se desarrolló en México.