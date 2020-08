El Gobierno denunció al ex número dos de Bullrich por su responsabilidad en la muerte de Santiago Maldonado

"Antes de entregarlo lo rompo acá mismo en mil pedazos", habría dicho Pablo Noceti, ex número dos de Bullrich en Seguridad, cuando la Justicia le pidió su teléfono celular en el marco de la causa por la desaparición y muerte de Maldonado

A casi tres años de la desaparición y muerte de, el gobierno de, que tuvieron como consecuencia el fallecimiento del joven., según consignó Página 12. Evidemente no tenía miedo de ser investigado. De hecho, no lo fue. Hasta ahora.Noceti nunca estuvo imputado, pero todo indica que ahora es posible que eso cambie, porque acaba de ser denunciado por quienes lo sucedieron en esa cartera. Tras una investigación iniciada el 22 enero de 2020, el Ministerio de Seguridad de la Nación que encabeza desde el 10 de diciembre de 2019se presentó ante los tribunales federales de la ciudad de Buenos Aires para denunciar al ex jefe de gabinete del ministerio de Seguridad de la gestión 2015-2019, por su presunta responsabilidad penal en el operativo realizado por la Gendarmería Nacional el 1 de agosto de 2017, que derivó en el fallecimiento de Maldonado, cuyo cuerpo fue hallado 78 días después de aquel procedimiento represivo.El equipo de Frederic tiene como hipótesis que Noceti ordenó el ingreso de cuatro escuadrones de Gendarmería a la comunidad en Resistencia de Cushamen, donde los mapuche realizaban un corte de la ruta 40 por la liberación de su lonko Facundo Jones Huala.a.La denuncia quedó a cargo del juez federaly se presentó por los delitos de, según informó Télam. En la presentación penal se aludió a lo ocurrido en el mencionado día en el Paraje Leleque, cuando manifestantes de la comunidad mapuche cortaron la ruta."Frente a ello, personal de Gendarmería Nacional, obedeciendo las estrictas instrucciones y directivas que habían sido impartidas por el dr. Pablo Nocetti y la superioridad institucional de la Fuerza, se apersonaron en la carretera para proceder a su despeje", recordaron en el texto.En ese sentido, la denuncia sostiene que "deviene ineludible mencionar que su accionar previo y durante la ejecución de los operativos acaecidos el 1 de agosto del 2017, el cual culminó con la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, podría configurar una violación a los deberes de funcionario público".Para el denunciante hubo unaimpedía "involucrarse y dar directivas a la Fuerza cuando ésta actúa como órgano auxiliar de la Justicia, estorbando y desvirtuando la orden del magistrado"