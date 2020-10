Grieta en Clarín: Alfredo Leuco criticó una nota del diario, pero el autor lo tildó de "mentiroso" y expuso su macrismo

un periodista de radio y televisión y uno del diario y la web de esa empresa se destrozaron entre sí, criticaron duramente el trabajo del otro y expusieron una grieta inesperada al interior del multimedios

Sorprendentemente, porque no suele ocurrir en general y mucho menos particularmente en elTodo comenzó con la nota titulada, firmada poren Clarín. Básicamente, el texto refiere a la perspectiva de Casa Rosada a través de textuales en off acerca de los dichos de dirigentes del sector agroexportador, a quienes también se consultó y se incluyó sobre el final del artículo.Pero, el periodista ultramacrista que frecuentemente, a través de sus programas en radio Mitre y Todo Noticias (las principales señales de radio y TV del Grupo Clarín) ataca violentamente al Gobierno nacional:La respuesta de "Nacho" Ortelli llegó a través de un contundente hilo de Twitter, que arracó con una aclaración que deja picando una advertencia:Y sigue acusando a Leuco de mentiroso: "Pero sí @alfleuco,. Dice que la nota de la reacción del Gobierno a lo que contestó el campo fue hecha ´sin constatar con ninguna fuente`".Ortelli le aclaró a Leuco que accedió a "cinco funcionarios de primera línea" como fuente, defendió el rol de los periodistas acreditados en Casa Rosada y le recordó que los políticos deciden cuándo hablan en on u off, cosa sabida y que también usufrutúa el ex guerrillero."No hay off ´buenos` y off ´malos`. Celebro que tome conciencia sobre el riesgo de ser ´vocero` de un Gobierno, @alfleuco. Yo tengo claro que no lo soy del actual, no lo fui del anterior y tampoco del de CFK. Suelo pensar bien, así que aunque no lo conozco, descuento que ud tb", agregó, con ironía.En ese punto, destrozó a Leuco con una pregunta en la que le sugirió que trabajo para el macrismo y que eso es lo que lo enojaAllí, lo chicaneó invitándolo a "consultarle a Diego (Leuco)" sobre su trabajo. Y remató: "No conozco otra manera de ser periodista. Tengo fuentes en todos los espacios políticos. ¿Diferencias? Muchísimas. Disiento con la gran mayoría, pero cuando cuento hechos, no antepongo mis opiniones. Esa creo que es mi gran virtud. Atte".