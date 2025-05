La TV Pública de Milei dice que no le pagó 20 millones a la China Suárez, pero crece la polémica

revelaron que la TV Pública, que funciona bajo el área que comanda el mencionado funcionario, le habría pagado USD 15 mil a la China Suárez a cambio de una entrevista exclusiva en un streaming desconocido de dicha señal, lo que motivó una desmentida floja de papeles del canal estatal

Un escándalo se reveló que impacta de lleno en el discurso del ajuste del Estado en general que enarbola el gobierno de, pero en particular el que ejecuta en los medios públicos de la mano del vocero y candidato porteño. Es queLa revelación fue del periodista Nacho Rodríguez y lo contó este lunes en Radio 10. "La Televisión Pública estrena en el día de hoy un streaming, donde el día viernes se grabó una entrevista con la China Suárez como principal eje de este debut", dijo el periodista., anticipó Rodríguez.Efectivamente, la nota salió al aire en la tarde de este lunes. No sólo el escándalo creció por la cifra, equivalente a 20 millones de pesos, sino porque la reconocida artista no dio declaraciones relevantes para un programa debutante, desconocido y en un canal como la TV Pública que, desde que gobierna La Libertad Avanza, no para de caer en su calidad de contenidos y rating por culpa, claro está, del ajuste que el mismo gobierno le aplica.La TV Pública depende de la Secretaría de Medios y Comunicación, a cargo del candidato porteño Manuel Adorni, hombre que incluso se ha hecho entrevistar en el canal que maneja.A última hora del lunes, llegó la desmentida de la TV Pública, que señalan que lo hizo "por primera vez en la historia", a través de un comunicado que publicó en redes sociales: “La TVP desmiente de manera enfática, por falsos e infundados, los rumores que circularon sobre un pago para que la actriz y cantante concediera una entrevista al periodista Gustávo Méndez, para el programa La Pasión”.En igual sentido, el canal enfatizó que ese tipo de acciones no forman parte de sus métodos: “No forma parte de nuestras prácticas profesionales cobrar ni pagar por el espacio a ningún invitado”. Y argumentó que el motivo sería que “esta práctica está reñida con la ética periodística”. Agregó además que “la entrevista en cuestión fue acordada de manera transparente, conforme criterios de oportunidad periodística y disposición de la invitada”.Nacho Rodríguez, el periodista que reveló el presunto pago, salió a responderle y evidenció varios elementos que exhiben la escasa legitimidad y argumentación del canal que gestiona el equipo de Adorni. "Entró la bala. AMAMOS. Che @TV_Publica están desmintiendo lo mismo que en su momento me desmintieron con la contratación de Denise Dumas y que después se vio que tenía razón?!", inició su descargo."Cuanto más desmentís, más oscureces. Por otro lado, mañana les cuento cómo fue el pago a La China Suárez que SI COBRÓ para ir al streaming de ustedes", adelantó respecto de que habría más información.Y, luego, hizo "varias preguntas abiertas", con la que desafió al canal a "mostrar públicamente cuánto sale el streaming que tienen", les recordó si "no se iba a privatizar el canal y mágicamente ahora salió un streaming con un montón de programas" y pinchó respecto de si "creen que nos vamos a comer que una de las notas más buscadas fue gratis"."Le dicen a la gente del streaming que digan que van por el auspicio: ¿Hay precarización laboral? Tengo más preguntas, pero como van a desmentirlo sin mostrar un solo argumento para que después sea cierto como este contrato y el pago de La China, sería hablar contra la pared", finalizó.Luego, a través de una nota que firmó en el portal Rating Cero, Rodríguez contó que "la producción de la nota y el secreto con que se manejó habría sido producto de la gestión de Agustina Zeballos, Gerenta de Relaciones Institucionales y Medios Digitales con Joan González de relación directa con el emprendimiento digital que curiosamente se define por sus emisiones en vivo e hizo un lanzamiento comercial con una nota grabada".